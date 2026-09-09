MSB duyurdu: Eurofighter pilotları uçuş eğitimine başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında eğitim alan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının terminoloji eğitimini tamamlayarak uçuş eğitimine başladığını duyurdu.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının Eurofighter Typhoon eğitim sürecinde yeni aşamaya geçildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Birleşik Krallık Hükûmeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında pilotların ağustos ayında eğitim sürecine başladığı belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ