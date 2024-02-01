Naci Görür: Halihazırda bir deprem bekliyoruz

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 3.2 ve 3.4 büyüklüğündeki depremler sonrası özellikle İstabullular yine deprem endişesi yaşadı. Vatandaşlar "İstanbul depremi yaklaşıyor mu? Beklenen Marmara depreminin habercisi mi?" sorusuna yanıt ararken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

TGRT Haber’e konuşan Görür, Marmara Körfezi'ndeki peş peşe yaşanan depremlerin fayların doğal hareketleri olduğunu söyledi. Söz konusu depremlerin büyüklüklerine dikkat çeken Görür, "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum” ifadelerini kullandı.

Marmara içinse deprem uyarısını yineleyen Görür, hali hazırda bir deprem beklendiğini söyledi.

Görür, yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."