Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

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Sağlık Bakanlığının yapacağı sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı için bekleyiş sürüyor. Adaylar haftalardır Bakanlıktan veya Bakan Kemal Memişoğlu'ndan açıklama bekliyor. Günler ilerledikçe heyecan katlanırken "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi. Temmuz ayı ortasında tercihlerin alınması bekleniyor.

Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.