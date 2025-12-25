Sigorta ve Ticaret Hukuku Araştırma Merkezi kuruluyor

Gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından kurulacak olan Merkeze ilişkin imza töreni, 24 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Protokole Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İmam Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı imza attı.

Çok yönlü bir yapı olarak kurgulanan Merkez; eğitim, araştırma, yayın faaliyetleri, staj programları ve akademik çalışmalar yoluyla sektör uygulamalarına yönelik nitelikli akademik katkılar sunmayı amaçlıyor.

“Akademi-sektör köprüsü, güçlü bir hukuki zemin oluşturacak”

İmza töreninde konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün güçlü bir hukuki altyapı ve sürekli gelişen bilgi birikimi ile ilerleyebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Sigorta, iki tarafın da birbirine karşı sorumluluk üstlendiği muazzam bir karşılıklı akitler dünyasıdır. Sigortacı, riski alan ve bu riski kendi üzerinden transfer eden taraftır; bu yapı güçlü bir hukuki zemine dayanmak zorundadır.

Bu ekosistemi ayakta tutan, damarlarında kan gibi dolaşan en önemli unsur ise sektörümüzde çalışan hukukçularımızdır. Şirketlerimizin tamamında yüzlerce, hatta binlerce hukuk fakültesi mezunu arkadaşımız görev yapıyor. Türkiye sigorta ekosisteminin en önemli paydaşı ve doğal ortağı hukuk ekosistemidir.

Sigorta hukuku ile ticaret hukuku birbirinden kopuk değil; aksine birbirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle Altınbaş Üniversitesi bünyesinde bir Sigorta ve Ticaret Hukuku Araştırma Merkezi kurulmasını son derece kıymetli buluyoruz. Bu merkez; akademik üretimi artıracak, yeni fikirlerin doğmasını sağlayacak ve Türkiye sigortacılığının büyümesine katkı sunacaktır. Büyümeyi sağlamak için önce yeteneği bulmamız, ardından o yeteneği geliştirmemiz gerekiyor. Akademi ve sektör iş birliğinin, Türk sigorta sektörünün geleceği açısından çok güçlü bir örnek oluşturacağına inanıyorum.”

“Bilginin uygulamayla buluştuğu uzun soluklu bir vizyon”

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ise üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, bu bilgiyi toplum ve sektörle buluşturan yapılar olduğuna vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün imzaladığımız Sigorta ve Ticaret Hukuku Araştırma Merkezi protokolü, akademi ile sigorta sektörünün güçlü bir ortak akıl etrafında buluşmasının somut bir göstergesidir. Bu imza yalnızca kurumsal bir iş birliği değil; bilginin uygulamayla, teorinin pratikle, üniversitenin sektörle buluştuğu uzun soluklu bir vizyonun ifadesidir.

Altınbaş Üniversitesi olarak sadece diploma veren değil, mezunlarını mesleğe hazır yetiştiren bir üniversiteyiz. Sigortacılık, sigorta hukuku ve ticaret hukuku hem ekonomik sistem hem de toplumsal güven açısından son derece kritik alanlardır. Sigorta sektörü yalnızca riskleri teminat altına alan bir yapı değil; ekonomik istikrarın, yatırım güveninin ve sürdürülebilir büyümenin temel aktörlerinden biridir.

Sektörün sağlıklı gelişimi ancak güçlü bir hukuki altyapı, nitelikli insan kaynağı ve güncel akademik bilgiyle mümkündür. Türkiye Sigorta Birliği iş birliğiyle kurulan Sigorta ve Ticaret Hukuku Araştırma Merkezi, tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere kurgulanmıştır.”

Genç hukukçular ve sigortacılar için yeni fırsatlar

Kurulacak Merkez ile birlikte;

*Sigorta hukuku ve ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış akademik çalışmaların teşvik edilmesi,

*Sektör ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların yapılması,

*Genç hukukçular ve sigortacılar için eğitim ve staj imkânlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Sigorta Birliği ve Altınbaş Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Sigorta ve Ticaret Hukuku Araştırma Merkezi’nin, sigorta ekosisteminin sürdürülebilir gelişimine uzun vadeli katkılar sunması öngörülüyor.