Son dakika: Kılıçdaroğlu perşembe günü Genel Merkez'e gidecek
Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta Bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma yapacak.
"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından, parti genel merkezindeki ilk programın detayları netleşti.
Bayramın ikinci günü genel merkezde olacak
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı bildirildi.
