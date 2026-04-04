Türkiye genelinde yağış alarmı: Ege’de kuvvetli sağanak etkili olacak

Türkiye genelinde hava durumu yeni haftaya yağışın etkisi altında girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Nisan 2026 Cumartesi günü tahminlerine göre, ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava hakim olacak.

Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun bazı illeri dışında kalan bölgelerde yağış beklenirken, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor.

Ege kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların özellikle Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Rüzgar bazı bölgelerde kuvvetli esecek

Rüzgârın genel olarak güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de ise zaman zaman 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Kuvvetli rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Toz taşınımı güneyde etkili olacak

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak yağış ve rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklıkların yer yer düşebileceği değerlendiriliyor.

Büyük şehirlerde hava durumu

İstanbul’da çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava beklenirken sıcaklığın 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Ankara’da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak, sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. İzmir’de ise gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış, rüzgâr, çığ ve toz taşınımı beklenen bölgelerde vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.