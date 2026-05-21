Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya ve birçok ünlü isim gözaltında
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yapılan ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip çalışmaları sonucunda bazı ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına ilişkin somut bulgulara ulaşıldı. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.
İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar’daki 24 ayrı adres ile Muğla’daki 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 25 noktada gerçekleştirilen arama ve gözaltı işlemlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapılı’nın da yer aldığı öğrenildi.
Şu ana kadar gözaltına alınan ünlü isimler şöyle:
1- Serenay Sarıkaya
2- Berkay Şahin
3- Tan Taşcı
4- Yağmur Ünal
5- Mirgün Cabas
6- Hakan Aydın
7- Mabel Matiz (Fatih Karaca)
8- Feyza Civelek
9- Niran Ünsal
10- Volkan Bahçekapılı
11- Onur Tuna
12- Osman Haktan Canevi
13- Aslıhan Turanlı
14- Eren Kesimer
15- Kübra İmren Siyahdemir
16- Mehmet Rahşan
17- Cansu Tekin
18- Özgür Deniz Cellat
19- Yasemin İkbal
20- Tarık Tunca Bakır
21- Hanzede Gürkanlar
22- Aycan Yağcı
23- Tuğçe Postoğlu
24- Eda Dora
25- Semiha Bezek
Konuyla ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.
Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."