Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya ve birçok ünlü isim gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yapılan ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip çalışmaları sonucunda bazı ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına ilişkin somut bulgulara ulaşıldı. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar’daki 24 ayrı adres ile Muğla’daki 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 25 noktada gerçekleştirilen arama ve gözaltı işlemlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Feyza Civelek ve Volkan Bahçekapılı’nın da yer aldığı öğrenildi.

Şu ana kadar gözaltına alınan ünlü isimler şöyle:

1- Serenay Sarıkaya

2- Berkay Şahin

3- Tan Taşcı

4- Yağmur Ünal

5- Mirgün Cabas

6- Hakan Aydın

7- Mabel Matiz (Fatih Karaca)

8- Feyza Civelek

9- Niran Ünsal

10- Volkan Bahçekapılı

11- Onur Tuna

12- Osman Haktan Canevi

13- Aslıhan Turanlı

14- Eren Kesimer

15- Kübra İmren Siyahdemir

16- Mehmet Rahşan

17- Cansu Tekin

18- Özgür Deniz Cellat

19- Yasemin İkbal

20- Tarık Tunca Bakır

21- Hanzede Gürkanlar

22- Aycan Yağcı

23- Tuğçe Postoğlu

24- Eda Dora

25- Semiha Bezek

Konuyla ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."