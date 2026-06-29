2 bin 700 nüfuslu mahalleden 70 milyon dolarlık ihracat! Türkiye'de 20 ili geride bıraktı

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Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi, nüfusuna rağmen savunma sanayisindeki üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Yaklaşık 100 yıllık tüfek üretim geleneğini sürdüren mahallede her yıl 100 binin üzerinde av tüfeği üretiliyor.

70 milyon dolarlık ihracatla 20 ili geride bıraktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2025 verilerine göre Huğlu Mahallesi'nin yıllık ihracatı 70 milyon dolara ulaştı. Bu performans; Iğdır, Erzincan, Sinop, Yozgat, Erzurum, Tokat, Van, Kırıkkale, Ağrı, Siirt, Bartın, Batman, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Bingöl, Kars, Tunceli ve Bayburt'un ihracat rakamlarını geride bıraktı.

Kişi başına ihracat 25 bin dolara yaklaştı

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, mahallede kooperatifle birlikte 20'ye yakın büyük firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, kişi başına düşen ihracatın yaklaşık 25 bin dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Tanık, Huğlu'nun üretim modeliyle Türkiye'ye örnek olması gereken yerleşimlerden biri olduğunu ifade etti.

200'den fazla farklı silah modeli üretiliyor

Mahallede faaliyet gösteren firmalar, 30'dan fazla farklı silah tipi üzerinden 200'ün üzerinde model üretebiliyor. Üretim yelpazesinde av tüfeklerinin yanı sıra Ovis keskin nişancı tüfeği ve Mohaç makineli tabanca gibi ürünler de yer alıyor.

Savunma sanayisiyle büyüyen mahalle

Huğlu'da Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu ile Savunma Sanayi AR-GE Lisesi de faaliyet gösteriyor. Dışarıdan gelen çalışanlarla birlikte sektörde istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 1.500'e ulaşıyor. Bölgede faaliyet gösteren firmalar, savunma sanayisine yönelik önemli projelerde ana yüklenici ve alt yüklenici olarak da görev alıyor.