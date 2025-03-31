2024 tohum ihracat hacmi: 338 milyon dolar

2024 yılına dair rakamsal verileri paylaşan Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, "2024 yılında 1 milyon 303 bin ton sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirdik, 100'ün üzerinde ülkeye 338 milyon dolar değerinde tohum ihracatı yaptık" dedi.

Güler, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye tohumculuk sektörünün kısa sürede kendi kapasitesini ispatladığını bildirerek, "Kendine yeterlilik oranı yüzde 90'ların üzerine çıkan bir sektörüz. 2024 yılında 1 milyon 303 bin ton sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirdik, 100'ün üzerinde ülkeye 338 milyon dolar değerinde tohum ihracatı yaptık." ifadelerini kullandı.

"Türk tohumlarına talep giderek artıyor"

Güler, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe 25 yıl önce ithalata bağlı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünya tohumculuk sektörüne yön veren ülkelerden biriyiz. Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 147'ye ulaştı. BTürkiye olarak artık tohumda kendi gücümüzü sadece üretim rakamlarıyla değil, uluslararası alandaki etkimizle de ortaya koyuyoruz. Birçok ülkede Türk tohumlarına talep giderek artıyor. Özellikle Türk Cumhuriyetleri'nde, Türk tohumlarına yönelik ciddi talep ve ilgi var. Bu gelişmeler sektörümüz adına umut verici."

"AR-GE işbirliği protokolü imzalandı"

TÜRKTOB ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında AR-GE işbirliği protokolü imzalandığını bildiren Güler, bunun sektör için yeni bir başlangıç olacağını söyledi.

Güler, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı büyük etkinliklerin sektöre uluslararası ölçekte prestij kazandıracağını, bu yıl Dünya Tohumculuk Kongresi'ni, gelecek sene de Asya-Pasifik Tohumculuk Kongresi'ni ülkede gerçekleştireceklerini kaydetti.