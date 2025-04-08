2025'in ilk çeyreğinde fındık ihracat hacmi: 643,6 milyon dolar

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'nin 2025 yılı fındık ihracat verileri konusunda açıklamalarda bulundu.

Yılın ilk çeyreğinde 78 bin 755 ton fındık ihracatından 643 milyon 680 bin dolarlık gelir sağlandığını belirten Arslantürk, Trabzon'dan da yılın ocak-mart döneminde 25 bin 650 ton fındık ihraç edildiğine işaret etti ve söz konusu ihracattan 229 milyon 314 bin dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Fındık ihracatında Trabzon 1. sırada

Arslantürk, kentten yapılan fındık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5, değerde de yüzde 15 arttığına dikkati çekerek, "Fındık ihracatında Trabzon 1. sırada yer aldı. 2025 yılı ilk çeyreğinde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 36'lık kısmı tek başına Trabzonlu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'un sezonluk fındık ihracatı hakkında da bilgilendirmede bulunan Arslantürk, "İhraç sezonunun 7 aylık döneminde Trabzon'dan 62 bin 407 ton karşılığı 557 milyon 940 bin dolarlık ihracat yapıldı. Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 29, değerde ise yüzde 53 artış yaşandı" ifadesini kullandı.