AB-ABD tarife savaşının faturası ağır olacak
Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında tarifeler konusunda yaşanan gerilimin çözülmemesi ve 1 Ağustos'ta yeni gümrük vergilerinin uygulamaya girmesi halinde karşılıklı ticaret, fiilen durma noktasına gelme riski taşıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından başlattığı katı ticaret politikaları, Avrupa ülkeleri ile arasını açtı. Yıllık 1,5 trilyon euroyu aşan toplam hacimle dünyanın en büyük ikili ticaret ve yatırım ilişkisine sahip olan AB ve ABD, aynı zamanda dünyanın en entegre ekonomik ilişkisini de yürütüyordu. AB Komisyonu verilerine göre, AB, geçen yıl ABD'ye 532,3 milyar euroluk mal satarken, 335 milyar euroluk ürün aldı. Trump, özellikle AB’nin yüksek ticaret fazlasından rahatsızlık duyuyor.
Avrupa’dan karşı paket
Bu kapsamda ilk adım çelik ve alüminyuma geldi. ABD, Mart 2025'te AB menşeli çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında yeni tarifeler uygulamaya başlarken bu oranı temmuz da yüzde 50’ye yükseltti.
ABD ayrıca Avrupa otomobil ve parçalarına yüzde 25 oranında yeni tarife uygulamaya aldı. Trump, daha sonra AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdi. Karar önce 9 Temmuz’a daha sonra 1 Ağusots’a ertelendi. ABD'nin AB ürünlerine uygulayacağı tarife oranının yüzde 30 seviyesinde olacağını açıkladı. AB, tarifelerin ilk günden itibaren ABD'ye ve Trump'ın katı söylemlerine karşı çok yumuşak bir yaklaşım sergiliyor. Ancak AB yetkilileri, bütün senaryolara karşı da hazırlık yapıyor.
Bu çerçevede, AB öncelikle ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık olarak misilleme yapacak, bu kapsamda 21 milyar euroluk ürün listesini içeren paket hazırlandı. İkinci adım olarak ise AB tarafı ABD’nin otomotiv ile başlangıçta yüzde 20 oranındaki karşılıklı gümrük vergilerine karşı 72 milyar euroluk misilleme listesi hazırlamaya başladı.
AB, tarife geriliminde uzlaşı sağlanamamasının ve ABD tarafının yüzde 30 veya üzerinde bir gümrük vergisi uygulamaya başlamasının karşılıklı ticareti "imkansız" hale getireceği görüşünü taşıyor. Söz konusu yüksek gümrük vergisinin AB ile ABD arasında ticareti pratikte yapılamaz bir hale getireceği öngörülüyor. Bu nedenle AB tarafı ABD ile en azından yüzde 10 seviyesinde tarife ile ticari ilişkileri kesintisiz devam ettirmeyi istiyor.