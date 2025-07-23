AB-ABD tarife savaşının faturası ağır olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama­sının ardından başlattığı ka­tı ticaret politikaları, Avrupa ülkeleri ile arasını açtı. Yıllık 1,5 trilyon euroyu aşan toplam hacimle dünyanın en büyük ikili ticaret ve yatırım ilişkisi­ne sahip olan AB ve ABD, ay­nı zamanda dünyanın en en­tegre ekonomik ilişkisini de yürütüyordu. AB Komisyonu verilerine göre, AB, geçen yıl ABD'ye 532,3 milyar euroluk mal satarken, 335 milyar euro­luk ürün aldı. Trump, özellik­le AB’nin yüksek ticaret fazla­sından rahatsızlık duyuyor.

Avrupa’dan karşı paket

Bu kapsamda ilk adım çe­lik ve alüminyuma geldi. ABD, Mart 2025'te AB menşeli çelik ve alüminyuma yüzde 25 ora­nında yeni tarifeler uygulama­ya başlarken bu oranı temmuz da yüzde 50’ye yükseltti.

ABD ayrıca Avrupa otomo­bil ve parçalarına yüzde 25 oranında yeni tarife uygula­maya aldı. Trump, daha son­ra AB ile yapılan ticaret gö­rüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Ha­ziran'dan itibaren AB'ye doğ­rudan yüzde 50'lik tarife uygu­lanmasını önerdi. Karar önce 9 Temmuz’a daha sonra 1 Ağu­sots’a ertelendi. ABD'nin AB ürünlerine uygulayacağı tarife oranının yüzde 30 seviyesin­de olacağını açıkladı. AB, ta­rifelerin ilk günden itibaren ABD'ye ve Trump'ın katı söy­lemlerine karşı çok yumuşak bir yaklaşım sergiliyor. Ancak AB yetkilileri, bütün senaryo­lara karşı da hazırlık yapıyor.

Bu çerçevede, AB öncelikle ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık olarak mi­silleme yapacak, bu kapsam­da 21 milyar euroluk ürün lis­tesini içeren paket hazırlan­dı. İkinci adım olarak ise AB tarafı ABD’nin otomotiv ile başlangıçta yüzde 20 oranın­daki karşılıklı gümrük vergi­lerine karşı 72 milyar euroluk misilleme listesi hazırlamaya başladı.

AB, tarife gerilimin­de uzlaşı sağlanamamasının ve ABD tarafının yüzde 30 ve­ya üzerinde bir gümrük vergi­si uygulamaya başlamasının karşılıklı ticareti "imkansız" hale getireceği görüşünü taşı­yor. Söz konusu yüksek güm­rük vergisinin AB ile ABD arasında ticareti pratikte ya­pılamaz bir hale getireceği ön­görülüyor. Bu nedenle AB ta­rafı ABD ile en azından yüzde 10 seviyesinde tarife ile ticari ilişkileri kesintisiz devam et­tirmeyi istiyor.