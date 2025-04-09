ABD limanlarında ithalat çöküşü: Tarife artışları kargo seviyelerini yüzde 27’ye kadar düşürecek

NRF'den Hackett Associates işbirliği ile küresel liman takibine dair yayımlanan Global Port Tracker raporuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yılın başlarında Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik olarak açıklanan gümrük vergilerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta ülkenin tüm ticaret ortaklarına yüzde 10, onlarca ülkeye de yüzde 50'ye kadar çıkan oranlarda karşılıklı tarife açıkladığı anımsatıldı.

Çin'in misilleme adımları sonrasında Trump'ın da Çin'e karşı ek tarifeleri duyurduğuna işaret edilen açıklamada, gümrük vergisi oranının yüzde 104'e çıktığı, geçmiş yıllarda açıklanan tarifeler de dikkate alındığında bu oranın çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Global Port Tracker'ın kapsadığı ABD limanlarının şubatta elleçlediği yükün ocak ayına göre yüzde 7,5 azaldığı, ancak yıllık bazda yüzde 5,2 arttığı aktarıldı.

Bu yıl şubat, son 3 yılın en yoğun şubat ayı oldu

Çin'deki Ay Yeni Yılı fabrika kapanışları nedeniyle geleneksel olarak yılın en yavaş ayı olmasına rağmen, bu yıl şubat ayının son 3 yılın en yoğun şubat ayı olduğu vurgulanan açıklamada, limanların mart verilerini henüz yayınlamadığı ancak Global Port Tracker'ın yıllık bazda yüzde 11,1 artış öngördüğü ifade edildi.

Açıklamada, yeni tarifeler açıklanmadan önce sevk edilen kargoları da içeren nisan ayı kargolarında ise geçen yıla göre yüzde 3,1 artış tahmin edildiği bildirildi.

Ancak mayısta yıllık bazda yüzde 20,5'lik keskin düşüş öngörüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, böylelikle 19 aylık büyümenin son bulacağı belirtildi. Açıklamada, kargo hacminde haziranda geçen yıla göre yüzde 26,6, temmuzda yüzde 27 ve ağustosta yüzde 26,8 düşüş beklendiği kaydedildi.

"Perakendeciler gümrük vergilerini hafifletmek için aylardır ülkeye mal getiriyordu"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen NRF Başkan Yardımcısı Jonathan Gold, "Perakendeciler artan gümrük vergilerini hafifletmek amacıyla aylardır ülkeye mal getiriyorlardı ancak bu fırsat 'karşılıklı' gümrük vergilerinin uygulanmasıyla sona erdi." ifadesini kullandı.

Tarifelerin, ABD'li ithalatçılara uygulanan ve nihayetinde tüketiciler tarafından ödenen vergiler olduğuna dikkati çeken Gold, bunların uygulanma ve birbiri üzerine yığılma hızlarıyla hem Amerikan işletmeleri hem de aileler için endişe ve belirsizlik oluşturduğunu vurguladı.

Gold, "Bu noktada, perakendecilerin en azından bundan sonra ne olacağını görecek kadar uzun bir süre geri çekilmeleri ve birikmiş stoklara güvenmeleri bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hackett Associates kurucusu Ben Hackett de 2025'in ikinci yarısında ithalatın yıllık bazda en az yüzde 20 düşmesinin beklendiğini belirtti.

Durum değişmediği takdirde yılın başındaki yüksek seviyelerle dengelense bile 2025 toplam kargo hacminin net yüzde 15 veya daha fazla düşüş gösterebileceğine işaret eden Hackett, "Bu tam belirsizlik ortamında, ithal kargo tahminimiz önümüzdeki aylarda önemli ayarlamalara tabi olacak. Şu anda ithalatın mayıs ayından itibaren düşmeye başlayacağını ve yılın geri kalanında da önemli ölçüde azalacağını tahmin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.