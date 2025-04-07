ABD’de 3.3 trilyon dolarlık ticaret yarışı

Hamide HANGÜL

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ticaret sa­vaşının fitilini ateş­leyerek, Çin’den AB’ye, Viet­nam’dan Japonya’ya kadar çok sayıda ülkeye getirdiği ye­ni gümrük tarifeleri ticarette dengeleri değiştirecek.

Özel­likle Çin’e yüzde 37, Vietnam’a yüzde 47 oranındaki yeni ta­riflerinden ardından yıllık 3.3 trilyon dolarlık ithalat yapan ABD’de, Çin’den boşalan de­vasa pazarda Türkiye’nin bir­çok sektörde fırsat yakalaya­bileceği belirtiliyor. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM) hazır­ladığı raporda, ABD pazarın­da, Türkiye ve Çin’in yüzde 5 ve üzerinde pay aldığı ürün­ler ile Türkiye’nin 20 milyon dolar, Çin’in ise 2 milyar do­lar ve üzerinde ithalat yaptığı ürünler incelendi.

Bu sonuç­lara göre, Çin’e getirilen güm­rük tarifeleriyle birlikte ABD pazarında avantajlı olabilecek Türkiye’nin ihracat kalemle­rinde kurutulmuş sebzeler, ge­çici konserve edilmiş, zence­fil safran, zerdeçal gibi baha­ratlar, alüminyum cevherleri, deniz yosunu, plastikten safra eşyaları, mutfak eşyası, sağlık ve tuvalet eşyası, kauçuk, san­dıklar, bavullar, valizler, kılıf­lar, fotoğraf makinesi, müzik aletleri muhafazaları, sırt ve el çantaları, mücevher kutuları, şişe mahfazaları, spor çanta­ları, izole edilmiş yiyecek ve­ya içecek torbaları gibi ürünler yer aldı.

Kadın ceketten su ısıtıcılara çok fazla ürün ihtiyacı var

Yine ABD pazarında öne çı­kabilecek Türkiye’nin ihraç kalemleri arasında kürkten gi­yim eşyası, pamuk ipliği, pa­muklu mensucat, sentetik ve suni filamentlerden dikiş ip­liği, halılar, yer kaplamala­rı, havlular, kazaklar, kadın ve kız çocukları için takım elbi­seler, ceketler, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, atletler, inşa­at elverişli taşlar, sıvalar için pompalar, hava veya vakum pompaları, buzdolapları, don­durucular, borular, kazanlar, vanalar, el kurutma makinele­ri, sigortalar, dalga bastırıcılar, piller, teller, kablolar, motor­lu taşıtlar gibi ürünler yer aldı.

Çin, mensucatta yüzde 50 Türkiye yüzde 11 pay alıyor

EDAM Direktörü Sinan Ül­gen ve Araştırmacı Alina İltut­muş imzalı EDAM araştırma­sına göre, Çin ve Türkiye’nin ABD’de yüzde 5 ve üzerin­de pazar payına sahip olduğu ürünler arasında dokunmuş kadife, peluş ve tırtıl mensu­catta Çin, yüzde 50,13 payla yüksek oranda yer aldı. Türki­ye’nin ise bu pazardan aldığı pay yüzde 11,06 olduğu belir­lendi.

Yine araştırmada, Çin ve Türkiye’nin sektörlerden aldı­ğı paylar şöyle sıralandı: Çin, gipe ipliklerde yüzde 45,78, Türkiye yüzde 9,53. Havlu cin­si bukleli mensucatta yüzde 41,29’a yüzde 8.32. Kurutul­muş sebzelerde yüzde 35,97’ye yüzde 7,13. Kimya sanayii ve buna bağlı sanayi ürünlerin­de yüzde 33,61’e yüzde 9,73. Kadınlar ve kız çocukları için fanilalar, iç çamaşırları, pija­malar, bornoz ve sabahlıklar­da yüzde 29,4’e yüzde 5,34. Si­cim, ip veya halattan düğüm­lü ağlarda yüzde 25,6’ya yüzde 6,6. Dokumaya elverişli vatka ve vatkadan mamul lifler yüz­de 24,1’e yüzde 11,20. Suni ve devamsız lifler yüzde 21,08’e yüzde 6.4. Alüminyum cevhe­ri yüzde 18,7’ye yüzde 6,1. Adi metaller yüzde 17,4’e yüzde 6.98 pay aldığı belirlendi.

Motorlu taşıtta Çin’in payı 9.2 milyar dolar

Yine EDAM’ın araştırma­sında Türkiye’nin 20 milyon doları, Çin’in 2 milyar dola­rın üzerinde ihracat yaptığı ABD’de 85.4 milyar dolarlık motorlu taşıt aksam, parçala­rı ve aksesuarları pazarında Çin 9.2 milyar dolarla yer al­dı. Türkiye’nin payı 557 mil­yon dolarla 1 milyar doların al­tında kaldı.

Yine 24 milyar do­larlık mobilya pazarında Çin 6.4 milyar dolarla yer alırken, Türkiye’nin bu pazardaki payı 107 milyon dolar olduğu belir­lendi. Elektrikli ısıtıcılar, saç kıvırma maşaları, el kurutma makineleri, elektrikli ütüler gibi her türlü ısıtıcılarda 10,9 milyar dolarlık pazarda Çin’in payı 6,02 milyar dolar olurken, Türkiye 29 milyon dolarda kal­dı.

Plastikten eşyalarda 12,9 milyar dolarlık pazarda Çin 5,7 milyar dolar, Türkiye 34 mil­yon dolar ihracat yaptı. Öte yandan ABD basınında ise ilaç sektöründe de yaşanacak tica­ret savaşının hem küresel ilaç ihracatını yukarı taşıyabilece­ği, hem de ABD’nin olası fiyat artırımları karşısında Türki­ye’nin ithalat maliyetinde artış olabileceği değerlendiriliyor.

Korumacılık dalgası dünya ticaretinde büyümeyi etkiler

EDAM Direktörü Sinan Ülgen ve Araştırmacı Alina İltutmuş imzalı EDAM araştırmasında, Trump yönetiminin politikaları ile tetiklenebilecek tek taraflı korumacılık dalgasının, dünya ticaretinin büyümesini durdurarak, gelişmiş ülke pazarlarının birbiri ardına ve birbirlerine karşı korumacılık engelleri yükseltmelerini beraberinde getireceği belirtildi. Ayrıca Çin’in, başta ABD, sonra AB ülkelerinden yüksek korumacılık nedeniyle dışlanmasının, bu ülkenin üretimini başka ülke pazarlarına yönelmesini de beraberinde getireceği belirtilerek, “Böylelikle, Türkiye gibi ülkelerin ihracatı da daha önce belki de karşılaşmadıkları ölçüde, şartlarda ve coğrafyalarda Çin ihracatı ile rekabet içinde bulunacak” değerlendirmesinde bulunuldu.