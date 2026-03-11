AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Gerilimler, zincirdeki tüm maliyetleri artırıyor

Akdeniz Hububat, Bakli­yat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kuru­lu Başkanı Veysel Memiş, şubat ayında 140,8 milyon dolarlık ih­racat gerçekleştirdiklerini açık­ladı. Küresel talepteki dalgalan­malara rağmen sektörün ürün çeşitliliği ve katma değerli üre­tim yapısı sayesinde ihracatta istikrarlı bir görünüm sergilen­diğini belirten Memiş, bölge ih­racatının geçen yılın aynı döne­mine göre sınırlı bir düşüş gös­terdiğini ifade etti.

Küresel gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerine de deği­nen Memiş, özellikle Orta Do­ğu’da artan jeopolitik gerilimin bölgesel ticaret akışlarını doğ­rudan etkilediğini belirtti. Tica­ret rotalarının güvenliği ve ma­liyet yapısı üzerindeki baskının arttığını dile getiren Memiş, be­lirsizlik ortamının ticaret akışı­nı ve fiyat dengelerini etkiledi­ğini ifade etti.

Navlun ve operasyonel gi­derlerde yaşanan artışın ihra­cat planlamasını zorlaştırdığını kaydeden Memiş, bazı fırsatçı yaklaşımların maliyetleri spe­külatif biçimde artırmasının ih­racatçılar açısından önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.

Lojistik zincirinde maliyet baskısı büyüyor

Lojistik maliyetlerindeki ar­tışın yalnızca navlun ücretleriy­le sınırlı kalmadığını ifade eden Memiş, liman hizmetleri, yük­leme ve boşaltma bedelleri ile sigorta primlerinde de önemli artışlar yaşandığını dile getirdi. Özellikle savaş riski nedeniyle uygulanan ek teminat ve sigorta primlerinin maliyetleri katladı­ğını belirten Memiş, bazı kalem­lerde artışın kısa sürede 4-5 kat seviyesine ulaştığını söyledi.

Memiş, bu durumun ihra­catçıların maliyet hesapları­nı öngörülemez hale getirdiği­ne dikkat çekerek, “İhracatçı bu maliyet artışını tek başına üst­lenemez. Fiyatlara yansıtıldı­ğında ise rekabet gücü zayıflıyor ve sipariş akışı yavaşlıyor. Bu durum yalnızca maliyet artışı değil, aynı zamanda pazar kay­bı riski anlamına geliyor” diye konuştu.

Kriz dönemlerinde lojistik zincirinin kesintisiz işlemesi­nin ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vur­gulayan Memiş, ani ve kontrol­süz maliyet artışlarının küre­sel tedarik zincirini de olum­suz etkileyebileceğini ifade etti. Bu nedenle lojistik maliyetler­de daha dengeli ve öngörülebilir bir yapının korunması gerekti­ğini söyledi.

En fazla ihracat Suriye ve Irak’a

AHBİB’in şubat ayı ülke bazlı ihracat verilerine göre en fazla ihracat komşu ülkelere gerçek­leştirildi. Memiş, bölge pazarla­rının sektör açısından stratejik önemini koruduğunu belirte­rek, şubat ayında en fazla ihra­catın 14,5 milyon dolar ile Suri­ye’ye yapıldığını söyledi.

Suriye’yi 11,9 milyon dolar ile Irak takip ederken, Sudan 8,7 milyon dolarlık ihracatla üçün­cü sırada yer aldı. Almanya ise 6,9 milyon dolarlık ihracatla Av­rupa pazarında öne çıkan ülke­ler arasında yer aldı. Memiş, ya­kın ve bölgesel pazarların sektör açısından önemini koruduğunu vurguladı