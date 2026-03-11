AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Gerilimler, zincirdeki tüm maliyetleri artırıyor
AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Orta Doğu’daki gerilimin yalnızca navlun ücretlerini değil liman hizmetleri, yükleme-boşaltma bedelleri ve sigorta primleri dahil tüm lojistik kalemlerini artırdığını belirterek bazı maliyetlerde artışın kısa sürede 4-5 kat seviyesine ulaştığını söyledi.
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, şubat ayında 140,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Küresel talepteki dalgalanmalara rağmen sektörün ürün çeşitliliği ve katma değerli üretim yapısı sayesinde ihracatta istikrarlı bir görünüm sergilendiğini belirten Memiş, bölge ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir düşüş gösterdiğini ifade etti.
Küresel gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerine de değinen Memiş, özellikle Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimin bölgesel ticaret akışlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Ticaret rotalarının güvenliği ve maliyet yapısı üzerindeki baskının arttığını dile getiren Memiş, belirsizlik ortamının ticaret akışını ve fiyat dengelerini etkilediğini ifade etti.
Navlun ve operasyonel giderlerde yaşanan artışın ihracat planlamasını zorlaştırdığını kaydeden Memiş, bazı fırsatçı yaklaşımların maliyetleri spekülatif biçimde artırmasının ihracatçılar açısından önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.
Lojistik zincirinde maliyet baskısı büyüyor
Lojistik maliyetlerindeki artışın yalnızca navlun ücretleriyle sınırlı kalmadığını ifade eden Memiş, liman hizmetleri, yükleme ve boşaltma bedelleri ile sigorta primlerinde de önemli artışlar yaşandığını dile getirdi. Özellikle savaş riski nedeniyle uygulanan ek teminat ve sigorta primlerinin maliyetleri katladığını belirten Memiş, bazı kalemlerde artışın kısa sürede 4-5 kat seviyesine ulaştığını söyledi.
Memiş, bu durumun ihracatçıların maliyet hesaplarını öngörülemez hale getirdiğine dikkat çekerek, “İhracatçı bu maliyet artışını tek başına üstlenemez. Fiyatlara yansıtıldığında ise rekabet gücü zayıflıyor ve sipariş akışı yavaşlıyor. Bu durum yalnızca maliyet artışı değil, aynı zamanda pazar kaybı riski anlamına geliyor” diye konuştu.
Kriz dönemlerinde lojistik zincirinin kesintisiz işlemesinin ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurgulayan Memiş, ani ve kontrolsüz maliyet artışlarının küresel tedarik zincirini de olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Bu nedenle lojistik maliyetlerde daha dengeli ve öngörülebilir bir yapının korunması gerektiğini söyledi.
En fazla ihracat Suriye ve Irak’a
AHBİB’in şubat ayı ülke bazlı ihracat verilerine göre en fazla ihracat komşu ülkelere gerçekleştirildi. Memiş, bölge pazarlarının sektör açısından stratejik önemini koruduğunu belirterek, şubat ayında en fazla ihracatın 14,5 milyon dolar ile Suriye’ye yapıldığını söyledi.
Suriye’yi 11,9 milyon dolar ile Irak takip ederken, Sudan 8,7 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Almanya ise 6,9 milyon dolarlık ihracatla Avrupa pazarında öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Memiş, yakın ve bölgesel pazarların sektör açısından önemini koruduğunu vurguladı