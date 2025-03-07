Ahmet Tiryakioğlu: “Afrika’ya 2 ayda 500 milyon dolardan fazla hububat ihraç ettik”

Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2025 Şubat ayı ihracatı, 2,1 milyar dolar olarak açıklandı. İhracatını bu dönemde yüzde 2 artırmayı başaran hububatçılar, tarımsal üretim grubu içinde yer alan bitkisel ürünler alanındaki ihracat paylarını yüzde 49,9'a taşıdı. Toplam hububat ihracatının 2,2 milyon ton olarak gerçekleştiği ilk 2 ayda kilogram başına ortalama ihracat fiyatları 0,94 dolar oldu.

En fazla çikolata ve kakao içeren ürünler ihraç edildi

En fazla ihraç edilen mal grubu 183,2 milyon dolar ile çikolata ve kakao içeren ürünler olurken, onu 173 milyon dolar ile ayçiçek yağı takip etti. Buğday ithalatındaki sınırlamalara bağlı olarak, ihracatı yüzde 37,6 azalışla 160,8 milyon dolar olan buğday ununun toplam hububat ihracatı içindeki payı yüzde 7,6’ya geriledi. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken Afrika ülkelerine ihracatta yüzde 13,6 artış sağlandı.

Afrika'nın artan ticari potansiyeline dikkat!

Türkiye’nin toplam hububat ihracatı içindeki payı yüzde 25’e yaklaşan Afrika’nın yeni dönemde artan ticari potansiyeline dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi: “2024 yılı sonunda hububat ihracatımızın 2,9 milyar dolara ulaştığı Afrika, Orta Doğu pazarının ardından sektörümüzün en büyük ikinci ihracat bölgesi. Nüfusu 1,5 milyara yaklaşan ve sektörel ihracatımızda AB ve ABD’nin paylarının toplamının üzerinde bir paya sahip bulunan kıtanın ürünlerimize olan talebi her geçen yıl daha da artıyor. Mevcut ticari hacim anlamında en fazla Cezayir, Libya ve Mısır gibi gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı Büyük Sahra ülkeleri ile işbirliği yapıyoruz. Bununla beraber, Sahra Altı’nda sağlıksız ve elverişsiz koşullarda beslenen nüfusun buğday unu, makarna, bitkisel yağ gibi başlıca gıda ürünlerine ulaşımı noktasında da önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. 2025 yılının ilk 2 ayında ihracatımızın yüzde 13,6 arttığı Afrika ülkelerine, 507,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Gelecek dönemde Afrika genelinde de Orta Doğu’da olduğumuz kadar etkili olmak istiyoruz.”

“Cibuti gıda ticareti için önemli bir lojistik geçidi”

Hububat sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların ve onların bağlı olduğu ihracatçı birliklerinin Afrika’da ciddi girişimleri olduğunu belirten Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Etiyopya gibi denize kıyısı olmayan ülkeler için bir lojistik geçidi olan Cibuti’ye geçtiğimiz yıl 300 milyon dolara yakın ihracat yapmıştık. Kızıldeniz ile Aden Körfezi’ni birleştiren ve Afrika ile Asya arasındaki en önemli ticaret yollarından birinde yer alan Cibuti’de sektörel ihracatımızın yarıdan fazlasını Güneydoğu’dan gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 2 ayında ise, Cibuti’de 47,2 milyon dolara ulaştık. İhracatçı birliklerimizin yürüttüğü alım heyeti programları ikili ilişkileri pekiştirirken, firmalarımızın bu ülkede yaptığı dönüştürücü yatırımlar tedarik zinciri lojistiğinin kolaylaşmasına büyük katkı sağlayacak. Tüm bunlar Türkiye’nin Doğu Afrika pazarındaki etkinliğini daha da artıracak gelişmeler. Dünyadaki işlenmemiş ekilebilir arazilerin yarıdan fazlasına ev sahipliği yapan Afrika’da modern tarımsal üretim tekniklerinin yaygınlaşması da yeni fırsatlar oluşturabilir. Özellikle Gana, Togo ve Sudan gibi ülkeler bu açıdan büyük potansiyele sahipler. Buradaki ilerlemeler hem bölgesel kalkınmaya yarar sağlayabilir hem de uluslararası yatırım tecrübesine sahip firmalar için ürün ve müşteri çeşitliliği anlamında fırsatlar anlamına gelebilir.”