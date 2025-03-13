AKMİB, yeni yılda ihracata hızlı başladı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin şubat ayındaki ihracatının 486,5 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, 2024'te 5,43 milyar dolarlık dış satım gerçekleştiren AKMİB'in yeni yılda ihracata hızlı başladığı belirtti.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke İtalya

Birliğin ihracatının artış gösterdiğini ifade eden Çağan, "Şubatta yüzde 22 artışla 486,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2025'in ilk 2 ayındaki ihracat performansında yüzde 14 yükseliş yakaladık ve 972,3 milyon dolara ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatta mineral yakıtlar ve yağlar grubunun ilk sıralarda yer aldığını bildiren Çağan, şunları kaydetti.

"Şubatta en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 885 artış ve 96,6 milyon dolarla İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 153 artış ve 77,4 milyon dolarla Hollanda, yüzde 785 artış ve 5,5 milyon dolarla Romanya takip etti. Yılın ikinci ayında ihracat hacminde en güçlü artışları Togo, Tunus ve Yunanistan pazarlarında yakaladık."