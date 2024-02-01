“Avrupa limanlarında yeni bir tıkanıklık yaşanabilir”

Özlem SARSIN

Teslimat sürelerinin uzaması, ekipman eksikliği ve boş konteyner pozisyonlamasındaki sıkıntıların Avrupa’daki üretim tesislerinde sıkıntılar yarattığına dikkat çeken Öztürk, pandemide olduğu gibi özellikle Avrupa limanlarında yeni bir tıkanıklık yaşanabileceğinin altını çizdi: “Bu gelişmelerin ülkemiz limanlarını ve ticaret yollarını nasıl etkileyeceğini öngörmeye çalışıyoruz.”

Krizin Türkiye’nin üzerinde bulunduğu Orta Koridor’un önemini de artırdığını vurgulayan Öztürk, “Türkiye’yi Irak üzerinden Basra Körfezi’ne bağlaması planlanan Kalkınma Yolu Koridoru ve Orta Asya taşımaları için önem taşıyan Zengezur Koridoru gibi adımlar çok daha stratejik niteliğe büründü.

Küresel tedarik zincirinde yaşanan bozulmanın Türk sanayicisi ve ihracatçısı için fırsat mı yoksa negatif bir durum mu olduğu tartışmasının ötesine geçerek, ülkemizi küresel taşımacılık koridorlarına bağlayacak düzenlemeleri ve yatırımları gerçekleştirmek durumundayız.

Taşımacılık sektörü jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan krizleri aşmak için çaba gösterirken, lojistik sektöründe küresel satın almalar ve birleşmeler hız kesmeden devam ediyor.

Küresel lojistik firmaları faaliyetlerini tek çatı altında birleştirirken, denizcilik firmaları da bünyelerine yeni lojistik firmalarını katmaya devam ediyor. Ayrıca konteyner hatlarının oluşturduğu Alyanslar, (bu ay Maersk ve Hapag Lloyd’un oluşturduğu Gemini gibi) yeniden organize oluyorlar. Bu dikey yoğunlaşmaların getireceği sonuçları da Türk denizciliği açısından yakından izlemek durumundayız” dedi.

2024 yılında lojistik ve taşımacılığı daha önemli olacağına da değinen Öztürk şöyle devam etti: “2024 yılında 267 milyar dolar mal ihracatı ve 135 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere ihracatımızın 400 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

İhracatçılar, artan TL maliyetleri ve daralan dış pazarlardan dolayı rekabetçi kur talebini sürekli gündemde tutmaya devam ediyor. Belirlenen hedefleri ve dünyadaki gelişmeleri dikkate aldığımızda, hizmet ihracatının en büyük kalemleri olan ve bizim de faaliyet alanımızı oluşturan turizm ve taşımacılık sektörlerinin 2024 yılında önemi daha da artacaktır.

Dolayısıyla deniz turizmini, deniz taşımacılığını ve lojistiği önceleyecek adımlara ihtiyaç var. İç talebin daraldığı, ihracat pazarlarının yavaşladığı bir periyodda, ülkemiz limanlarında geçen yıl 12 milyon 557 bin TEU konteyner, bölgemiz konteyner limanlarında 1 milyon 885 bin TEU konteyner elleçlendi.