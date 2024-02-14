Avrupa’ya lojistikte Türkiye’nin rolü artıyor

Necmi ÇELİK

Kızıldeniz’de yaşanan problemler nedeniyle Uzak Doğu’dan Avrupa’ya olan erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu durum özellikle lojistik açısından Türkiye’nin önemini artırdı. Türkiye’de lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden Boltas Logistics’in CEO’su Selman Çoban şirketin 2024 hedefleri yanı sıra Uzakdoğu’dan Avrupa’ya yönelik taşımalarda ortaya çıkacak fırsatları DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirdi.

Fırsat ve kriz penceresinden Türkiye’de lojistik sektörünü nasıl bir 2024 bekliyor?

Geçen yıl lojistik sektöründe kar marjlarında önemli düşüşler yaşandı. Böyle bir konjonktürde son iki yılda olduğu kadar artık rahat bir oyun alanı yok. Bununla birlikte her krizin kendi içinde belirli fırsatları oluyor. Boltas olarak bu fırsatlardan faydalanabilmek adına gerekli adımları atmaya çalışıyoruz.

Kızıldeniz’de yaşanan problemler nedeniyle Uzak Doğu’dan Avrupa’ya olan erişimde ciddi sorunlar var. Bunun ihracatçı firmalarımız açısından önemli fırsatlar yaratacağını ve lojistik sektörüne pozitif yansıyacağını, bize önemli faydalar sağlayacağını öngörüyoruz. Avrupa’ya erişimle ilgili birçok firmanın farklı kanallar oluşturmak için çeşitli girişimleri var. Biz de bu girişimlerin içerisinde yer alıyoruz.

Farklı rotalar oluşturarak, müşterilerimizi Uzak Doğu’dan Avrupa’ya daha hızlı erişim sağlayacak koridorlar üzerine çalışmalar başlattık. Burada 2024’te de çok önemli fırsatlar olacağını düşüyoruz. 2025’te tekrar ekonomik ortamın canlanacağını hatta 2025’e kalmadan bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz. Her ne kadar faizler yüksek olsa da ürün maliyetlerinin gerilemesinden faydalanarak sadece Türkiye’de değil Romanya, İtalya ve Almanya’da yatırım için önemli fırsatlar oluştuğunu görebiliyoruz.

“Denizyolunda varlığımızı güçlendireceğiz”

Boltas’ın 2023 hedefleri ne oranda gerçekleşti, 2024 öngörüleriniz şirket bazında nelerdir?

2023 için koyduğumuz tüm hedefleri başarılı bir şekilde tamamlayarak, şirketimizin 25’lik bir büyümeye ulaşmasını sağladık. Bu stratejik hedeflerimizden biri olan İtalya’da bir depo satın alma sürecimizi tamamlayarak, İtalya’da uzun yıllardır olan varlığımızı 5 bin 500 metrekare kapalı alanı olan bir depo ile daha da güçlendirmiş olduk.

Globalleşme stratejimizin bir parçası olarak nisan ayında 45 yıllık şirketimiz için çok önemli bir dönüşüme imza attık ve hizmetlerimizin tümünü Boltas markası altında sürdürmeye başladık. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren piyasada ciddi bir daralma söz konusu oldu. Özellikle Avrupa’dan gelen talebin düşüşüyle yaşanan daralmalar marjlarında çok kritik düzeyde etkiye sebep oldu. Bu etkinin 2024’te de devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla Boltas olarak biz de tüm hazırlıklarımızı bu öngörü çerçevesinde yaptık. 2024 bizim için daha ziyade yatırım senesi olacak diyebiliriz.

Bu bağlamda geçtiğimiz yıl TürkLog ortaklığımız ile başlattığımız deniz yolu taşımacılığındaki varlığımızı güçlendirmek, İtalya, Fransa ve Almanya’daki depolarımızla Türkiye’deki ihracatçı firmaların dış pazara daha kolay erişebilmelerini sağlamak istiyoruz. 2024’te Almanya’da yeni bir depo yatırımı yapmak planlarımızın arasında yer alıyor.

Hem Almanya hem Avrupa’daki diğer ülkelere yönelik taşıma modlarınız nasıl işliyor?

Boltas’ın pazarlarının öncelikle Almanya ve İtalya olduğunu söyleyebilirim. İtalya’ya ağırlıklı intermodal servis sunuyoruz. Pendik, Mersin ve Çeşme’den kalkan Ro-Ro seferleriyle Trieste’ye ulaşıyoruz. Almanya’ya ise çok farklı taşıma modlarıyla ulaşabiliyoruz. Operasyonlarını yüzde 90 intermodal çözümlerle yürüten bir firma olarak Türkiye’de Almanya’ya en fazla erişim kanalına sahip lojistik markalarından biriyiz.

Almanya’ya Tekirdağ’dan hareketle kara rotası takip eden, tamamen bize ait blok tren servisimizle Trieste üzerinden tren hattıyla ve yine Trieste üzerinden kendi özmal çekicilerimizle yürüttüğümüz operasyonlarımızla ulaşabiliyoruz. Zira intermodal hizmeti sadece Türkiye bağlantılı değil, Avrupa içi operasyonlar da sunabiliyor, Almanya’dan Avrupa kıtası dahilinde farklı ülkelere de taşımalar gerçekleştirebiliyoruz.

Sürdürülebilirlik, yeşil lojistik ve intermodal taşımacılık denkleminde Boltas nerede duruyor?

Boltas olarak sürdürülebilirlik noktasında yaptığımız yatırımlar nedeniyle bugün intermodalin Türkiye’deki en önemli oyuncularından biriyiz. 30 seneyi aşkın bir zamandır intermodal hizmet sağlayan ve bu konudaki tecrübemizle müşterilerimize daha iyi hizmet alternatiflerini değerlendiren bir firmayız. Son iki yıldır teknoloji ve intermodal altyapımızı güçlendirerek ciddi verimlilik artışı sağladık.

“Yapay zekayı lojistikte daha aktif kullanacağız”

Teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarında hangi süreçtesiniz?

2023 yılı için teknoloji alanındaki hedeflerden biri Robotik proses otomasyonunu başlatmaktı. UiPath ile yaptığımız anlaşma kapsamında, iki robotu devreye aldık ve verimliliği artırdık. Özellikle tekrar eden işlerimizi ciddi anlamda ekiplerden robotlara aktararak, organizasyonel verimliliğimizi olumlu yönde etkileyecek bir hamleyi hayata geçirmiş olduk. 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla çok geniş kapsamlı izlenebilirlik ve tahmini varış bildirimlerini sağlıklı şekilde yapabilecek altyapıyı oluşturduk. Planlama ve araç takibi hizmetlerinde Yapay Zekayı 2025 yılında önemli ölçüde kullanmaya başlayacağız.