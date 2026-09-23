Bağlantı elemanlarında 800 milyon dolarlık ihracat

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İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Fastener Expo Eurasia 2026 – Avrasya Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Fuarı, yerli üreticiler ile uluslararası satın almacıları bir araya getirdi. RX Tüyap Fuarcılık tarafından Bağlantı Elemanları Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD) iş birliğiyle üçüncü kez düzenlenen fuarda 100’ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Cıvata, vida, somun, rondela, ankraj ve perçin gibi ürünlerin yanı sıra üretim makineleri, ısıl işlem ve yüzey teknolojileri, ölçüm ve kalite kontrol sistemleri sergilendi.

BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, Türkiye bağlantı elemanları sektörünün 2,5 milyar dolarlık hacme ulaştığını ve yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Sektörün 250 bin çeşit ürün üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Topuk, Türkiye’nin bağlantı elemanları üretiminde Avrupa’da ilk 3, dünyada ise 8’inci sırada bulunduğunu ifade etti.

Topuk, Fastener Expo Eurasia’nın sektörün uluslararası görünürlüğünü artırdığını belirterek, “250 bin çeşit ürün üretim kapasitemiz ve güçlü insan kaynağımızla Avrupa’da ilk 3’te, dünyada 8. sırada yer alan bir sektörün temsilcileriyiz” dedi.

Küresel değer zincirindeki konum güçleniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Türkiye bağlantı elemanları sektörünün üretim ve ihracat kapasitesiyle uluslararası alanda önemli bir konuma ulaştığını söyledi. Türkiye’nin bağlantı elemanlarında Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Tecdelioğlu, sektörün küresel değer zincirindeki konumuna dikkat çekti.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ise güçlü yan sanayi yapısının Türkiye’nin üretim gücünü desteklediğini belirterek, yerli üreticilerin tasarım, teknoloji ve ürün geliştirme kabiliyetlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne katkı sağladığını ifade etti.