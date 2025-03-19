Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatta büyük artış!

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında son dönemde ikili ilişkilerin iyileşmesi, ekonomik iş birliği kapsamında atılan adımlar, Türkiye'nin ülkeye yaptığı ihracat rakamlarına da yansıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin geçen ay ihracatının değer bazında en fazla arttığı ülke 268,8 milyon dolarla BAE oldu.

İhracat artışında BAE'yi 91,9 milyon dolarla Ürdün, 73,2 milyon dolarla Yunanistan, 69 milyon dolarla İspanya, 56,5 milyon dolarla Slovakya takip etti.

Türkiye, şubat ayında Ürdün'e, 157,5 milyon dolarlık, Yunanistan'a 273,5 milyon dolarlık, İspanya'ya 770,4 milyon dolarlık, Slovakya'ya 121,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

En fazla ihracat yapılan ilk 10'da

Geçen ay BAE 599,6 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke oldu.

Türkiye'nin en fazla dış satım gerçekleştirdiği ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 986,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 929,4 milyon dolarla ABD, 884,9 milyon dolarla Irak olarak sıralandı.

Sektörel olarak bakıldığında BAE'ye en fazla ihracatı 411,7 milyon dolarla mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünü, 25,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17,4 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 15,4 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 14,2 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri izledi.