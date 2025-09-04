BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Koçaslan: 'Malezya'yla 10 milyar dolarlık ticaretin anahtarı Bursa’da'

BTSO, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatlarını üyelerine tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. ABD’den Azerbaycan’a, Almanya’dan Mısır’a kadar dünyanın dört bir yanındaki ihracat ve yatırım imkanlarına ilişkin toplantılar düzenleyen BTSO, şimdi de Malezya pazarını mercek altına aldı. Oda Hizmet Binasında düzenlenen "Malezya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları" bilgilendirme toplantısı, Malezya Yatırım Ajansı Direktörü ve Malezya Konsolosu Shahzul Jayawirawan bin Mohd Yunus ile MATRADE İstanbul Direktörü Sadat Anak Foster Maad’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, Malezya’nın ihracat pazarları arasında 17. sırada

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Malezya’nın 600 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin Malezya’nın dış ticaretinden yaklaşık 5 milyar dolarlık pay aldığını belirten Koçaslan, "Bunun 4,5 milyar doları ithalatımızdan, kalan kısmı ise ihracatımızdan oluşuyor. Malezya’nın ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 17’nci, ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında ise 37’nci sıradayız. Biz bu rakamları yeterli görmüyoruz.

Çünkü potansiyelimizin çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile Malezya arasındaki güçlü dostluk ve ortak vizyon, ticaretimizi çok daha ileri seviyelere taşımaya yetecek kudrete sahip. Bu noktada Bursa iş dünyasının da önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Şehrimiz 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmiyle Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi. 10 milyar dolarlık ticaret hedefi, Bursa gibi şehirlerin katkısıyla gerçekleşebilir." dedi.

"Yeni ticaret köprüleri kurulacak"

BTSO’nun Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine, Ticari Safari, UR-GE ve HİSER, sektörel heyetler, KFA projeleri ve sektörel fuarlarla katkı sağladığını söyleyen Muhsin Koçaslan, bu etkinliklerle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini söyledi. Malezya’dan aynı zamanda savunma, havacılık ve uzay sanayiinde de giderek güçlenen bir merkez olduğuna işaret eden Koçaslan, savunma ve havacılık sektörünün dünyadaki en büyük buluşmalarından biri olan ve KFA Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenen IDEF’te Malezya ile imzalanan işbirliklerini hatırlattı. Koçaslan, “Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın Malezya’da yürüttüğü projeler de ortaklığımızın somut örnekleri. Bursa iş dünyası olarak biz de bu sürece güçlü tedarik zincirimiz, mühendislik kabiliyetlerimiz ve yetkin insan kaynağımızla daha fazla katkı sunmaya hazırız. Bugün burada attığımız adımların çok güçlü ticaret köprüleri kuracağına inanıyorum.” dedi.

"Stratejik ortaklıkların kapısını açacak"

Uzay, Havacılık ve Savunma Kümelenmesi – BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu, kümelenme yaklaşımının, ulusal ve bölgesel rekabetçiliği artıran önemli bir model olduğunu söyledi. Bu modeli güçlü kılan unsurun, yasal zorunluluklardan çok kurumlar arası güven, etik değerler ve iş birliği kültürü olduğunu ifade eden Hatipoğlu, BASDEC bünyesinde yaptıkları çalışmalarla yüksek teknoloji odaklı üretim kapasitesini geliştirmek, uluslararası tedarik zincirlerine güçlü bir şekilde entegre olmak ve yeni iş birlikleri oluşturmak istediklerini söyledi. Hatipoğlu, “BASDEC’in vizyonu, yalnızca Türkiye’nin değil, dost ve kardeş ülkelerin de kalkınmasına katkı sağlayacak ortak projeler geliştirmektir. Bursa’nın sanayi gücü ile Malezya’nın dinamik ekonomisi arasındaki sinerjinin, iki ülke arasında stratejik ortaklıkların önünü açacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

"Bursa bölgenin üretim ve ihracat merkezi"

Malezya Konsolosu ve aynı zamanda Malezya Yatırım Ajansı Direktörü Shahzul Jayawirawan bin Mohd Yunus, “Bursa, özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde güçlü bir altyapıya sahip. Bu alanlardaki başarıyı Malezya’daki endüstriyel kümelenme yapılarıyla önemli bir sinerjiye dönüştürebiliriz.” dedi.

Malezya Yatırım Ajansı’nın ülkeye yatırım yapmak isteyen yabancı firmalar için ilk başvuru noktası konumunda bulunduklarını belirten Shahzul Jayawirawan bin Mohd Yunus, şöyle devam etti: “Bursa’nın sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de önemli bir üretim ve ihracat merkezi olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Bursa iş dünyasını Malezya’daki kümelenme yapıları, serbest ticaret bölgeleri ve ortak üretim alanları hakkında bilgilendirmeye ve bu konularda birlikte çalışmaya hazırız. Bu vesileyle bizleri ağırlayan BTSO’ya ve Bursa iş dünyasına teşekkür ediyor, bu tür organizasyonların ticaretle birlikte kültürel ve stratejik ilişkiler açısından da büyük önem taşıdığını belirtmek istiyorum.”