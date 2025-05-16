Dünya çapında 5 kıtada 500’den fazla satış noktası olan Çilek, Karayipler’in önemli adalarından biri olan Martinik’e ilk sevkiyatını tamamladı.

1996 yılında kurulan ve aynı yıl ilk ihracatını Ukrayna’ya gerçekleştirerek globalleşme yolculuğuna başlayan Çilek, yıllar içinde 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak uluslararası pazarda yer edindi.

ABD, Japonya, Almanya, Suudi Arabistan, Avustralya, Arjantin gibi ülkelerden sonra şimdi de Martinik’ e ilk sevkiyatını gerçekleştirdi.

Çilek mobilya bu hamlesi ile bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarı hedefliyor.