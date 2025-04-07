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Çin’den 'çok taraflı ticaret sistemini koruma' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’un başlattığı tarife savaşlarının sonuçlarını değerlendirerek, “Tüm ülkeler, gerçek çok taraflılığı savunmalı. Ticaret savaşlarının ve tarife savaşlarının kazananı olmaz, korumacılık çıkmaz sokaktır” şeklinde açıklama yaptı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tarife artış­ları konusunda ülke­nin siyasi pozisyonunu detay­landıran bir açıklama yayım­ladı. ABD'nin "karşılıklılık" ve "adalet" kisvesi altında sı­fır toplamlı bir oyuna giriştiği, bunun özünde "önce Ameri­ka" ve "Amerikan istisnacılığı" amaçlarını güttüğü kaydedi­len açıklamada, gümrük tari­felerini bencil çıkar için baskı aracı olarak kullanmanın tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın tipik ör­neği olduğu savunuldu.

Açık­lamada, ABD'nin uluslararası ekonomik ve ticari düzeni sap­tırmak için tarifeleri istismar ettiğine, küresel ortak faydaya karşı kendi çıkarlarına önce­lik verdiğine, kendi ekonomik gündemi için ülkelerin meşru çıkarlarını feda ettiğine işaret edilerek, "Bu eylemler kaçınıl­maz olarak uluslararası top­lumun yaygın muhalefetiyle karşılaşacak" denildi.

"Komşuyu zarara sokma politikası geri tepecek"

Açıklamada, karşılıklı fay­daya ve kazan-kazan sonuç­larına dayalı iş birliğinin in­sanlığın ortak özlemi olduğu savunularak, "ABD'nin kom­şuyu zarara sokma politikası sonunda geri tepecek" ifadele­ri kullanıldı.

Kalkınmanın bir ülkeler azınlığının imtiyazı değil, tüm ülkelerin evrensel hakkı olduğu, ekonomik kü­reselleşmeyi daha açık, kap­sayıcı, evrensel olarak fayda­lı ve dengeli hale getirmenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgula­nan açıklamada, şunlar kay­dedildi: "Ticaret savaşlarının ve tarife savaşlarının kazana­nı olmaz, korumacılık çıkmaz sokaktır.

Tüm ülkeler, gerçek çok taraflılığı savunmalı, tek taraflılığın ve korumacılığın tüm biçimlerine karşı, merke­zinde Birleşmiş Milletler’in olduğu uluslararası sistemi ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü’nün olduğu çok taraf­lı ticaret sistemini savunmak için birlikte çalışmalı. Dünya, hegemonyayı değil eşitliği ku­caklamalı."

"Çin, dünyaya kapılarını daha fazla açacak"

Çin'in ABD'nin bu adımları­na karşı egemenliğini, güven­liğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı tedbir­ler alacağının altı çizilen açık­lamada, Çin'in reform ve dışa açılma politikası sürdürece­ği, kural, düzenleme yönetim ve standartlarını geliştirerek piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası bir iş ortamını sağlayacağı vurgulandı. "Dün­yanın en büyük ikinci ekono­misi ve en büyük ikinci tüke­tici ürünleri pazarı olan Çin, uluslararası durum nasıl de­ğişirse değişsin, kapılarını dış dünyaya daha fazla açacak" değerlendirmesinde bulunul­du.

Ekonomik küreselleşme­nin toplumun kalkınması için tek yol olduğuna ve merkezin­de DTÖ'nün olduğu kurallara dayalı çok taraflı ticaret sis­teminin küresel ticaret, eko­nomik büyüme ve sürdürüle­bilir kalkınmaya önemli katkı sağladığına işaret edilen açık­lamada, açıklık ve işbirliğinin tarihin eğilimi olduğu, dünya­nın karşılıklı izolasyon ve bö­lünmeye geri dönmemesi ge­rektiği kaydedildi.

Nadir metal ihracatına kısıtlama

Bakanlık’tan yapılan açıkla­mada, samaryum, gadolin­yum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itri­yum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol lis­tesine alınacağı bildirildi. Bu kapsamda Çinli tedarikçiler, söz konusu nadir toprak ele­mentlerini ancak hükümet iz­niyle ihracat edebilecek. Öte yandan, Çin gümrük görevli­leri, içeriğinde kısıtlanan ele­mentlerin bulunduğundan şüphelenilen sevkiyatlara el koyabilecek.

ABD şirketlerine ihracat kontrolü yaptırımı geldi

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 ABD şirketi ihracat kontrolü veya yasağı listelerine ek­lendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Bakanlık, 16 ABD şir­ketinin, Çin'in ulusal güven­liğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik ulus­lararası yükümlülüklere uy­mak amacıyla ihracat kont­rol listesine alındığını bildir­di. Bakanlık, ayrıca ABD ve Hindistan'dan ithal bazı tıbbi tomografi tüpü ürünlerine yönelik damping soruştur­ması ve bu kategorideki ürünlerin genel ithalatına yönelik rekabet soruştur­ması başlattığını bildirdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL