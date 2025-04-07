Çin’den 'çok taraflı ticaret sistemini koruma' çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’un başlattığı tarife savaşlarının sonuçlarını değerlendirerek, “Tüm ülkeler, gerçek çok taraflılığı savunmalı. Ticaret savaşlarının ve tarife savaşlarının kazananı olmaz, korumacılık çıkmaz sokaktır” şeklinde açıklama yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tarife artışları konusunda ülkenin siyasi pozisyonunu detaylandıran bir açıklama yayımladı. ABD'nin "karşılıklılık" ve "adalet" kisvesi altında sıfır toplamlı bir oyuna giriştiği, bunun özünde "önce Amerika" ve "Amerikan istisnacılığı" amaçlarını güttüğü kaydedilen açıklamada, gümrük tarifelerini bencil çıkar için baskı aracı olarak kullanmanın tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın tipik örneği olduğu savunuldu.
Açıklamada, ABD'nin uluslararası ekonomik ve ticari düzeni saptırmak için tarifeleri istismar ettiğine, küresel ortak faydaya karşı kendi çıkarlarına öncelik verdiğine, kendi ekonomik gündemi için ülkelerin meşru çıkarlarını feda ettiğine işaret edilerek, "Bu eylemler kaçınılmaz olarak uluslararası toplumun yaygın muhalefetiyle karşılaşacak" denildi.
"Komşuyu zarara sokma politikası geri tepecek"
Açıklamada, karşılıklı faydaya ve kazan-kazan sonuçlarına dayalı iş birliğinin insanlığın ortak özlemi olduğu savunularak, "ABD'nin komşuyu zarara sokma politikası sonunda geri tepecek" ifadeleri kullanıldı.
Kalkınmanın bir ülkeler azınlığının imtiyazı değil, tüm ülkelerin evrensel hakkı olduğu, ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı, evrensel olarak faydalı ve dengeli hale getirmenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ticaret savaşlarının ve tarife savaşlarının kazananı olmaz, korumacılık çıkmaz sokaktır.
Tüm ülkeler, gerçek çok taraflılığı savunmalı, tek taraflılığın ve korumacılığın tüm biçimlerine karşı, merkezinde Birleşmiş Milletler’in olduğu uluslararası sistemi ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü’nün olduğu çok taraflı ticaret sistemini savunmak için birlikte çalışmalı. Dünya, hegemonyayı değil eşitliği kucaklamalı."
"Çin, dünyaya kapılarını daha fazla açacak"
Çin'in ABD'nin bu adımlarına karşı egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağının altı çizilen açıklamada, Çin'in reform ve dışa açılma politikası sürdüreceği, kural, düzenleme yönetim ve standartlarını geliştirerek piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası bir iş ortamını sağlayacağı vurgulandı. "Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük ikinci tüketici ürünleri pazarı olan Çin, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, kapılarını dış dünyaya daha fazla açacak" değerlendirmesinde bulunuldu.
Ekonomik küreselleşmenin toplumun kalkınması için tek yol olduğuna ve merkezinde DTÖ'nün olduğu kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin küresel ticaret, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkı sağladığına işaret edilen açıklamada, açıklık ve işbirliğinin tarihin eğilimi olduğu, dünyanın karşılıklı izolasyon ve bölünmeye geri dönmemesi gerektiği kaydedildi.
Nadir metal ihracatına kısıtlama
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol listesine alınacağı bildirildi. Bu kapsamda Çinli tedarikçiler, söz konusu nadir toprak elementlerini ancak hükümet izniyle ihracat edebilecek. Öte yandan, Çin gümrük görevlileri, içeriğinde kısıtlanan elementlerin bulunduğundan şüphelenilen sevkiyatlara el koyabilecek.
ABD şirketlerine ihracat kontrolü yaptırımı geldi
Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 ABD şirketi ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.
Bakanlık, 16 ABD şirketinin, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymak amacıyla ihracat kontrol listesine alındığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca ABD ve Hindistan'dan ithal bazı tıbbi tomografi tüpü ürünlerine yönelik damping soruşturması ve bu kategorideki ürünlerin genel ithalatına yönelik rekabet soruşturması başlattığını bildirdi.