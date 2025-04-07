Çin’den 'çok taraflı ticaret sistemini koruma' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tarife artış­ları konusunda ülke­nin siyasi pozisyonunu detay­landıran bir açıklama yayım­ladı. ABD'nin "karşılıklılık" ve "adalet" kisvesi altında sı­fır toplamlı bir oyuna giriştiği, bunun özünde "önce Ameri­ka" ve "Amerikan istisnacılığı" amaçlarını güttüğü kaydedi­len açıklamada, gümrük tari­felerini bencil çıkar için baskı aracı olarak kullanmanın tek taraflılığın, korumacılığın ve ekonomik zorbalığın tipik ör­neği olduğu savunuldu.

Açık­lamada, ABD'nin uluslararası ekonomik ve ticari düzeni sap­tırmak için tarifeleri istismar ettiğine, küresel ortak faydaya karşı kendi çıkarlarına önce­lik verdiğine, kendi ekonomik gündemi için ülkelerin meşru çıkarlarını feda ettiğine işaret edilerek, "Bu eylemler kaçınıl­maz olarak uluslararası top­lumun yaygın muhalefetiyle karşılaşacak" denildi.

"Komşuyu zarara sokma politikası geri tepecek"

Açıklamada, karşılıklı fay­daya ve kazan-kazan sonuç­larına dayalı iş birliğinin in­sanlığın ortak özlemi olduğu savunularak, "ABD'nin kom­şuyu zarara sokma politikası sonunda geri tepecek" ifadele­ri kullanıldı.

Kalkınmanın bir ülkeler azınlığının imtiyazı değil, tüm ülkelerin evrensel hakkı olduğu, ekonomik kü­reselleşmeyi daha açık, kap­sayıcı, evrensel olarak fayda­lı ve dengeli hale getirmenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgula­nan açıklamada, şunlar kay­dedildi: "Ticaret savaşlarının ve tarife savaşlarının kazana­nı olmaz, korumacılık çıkmaz sokaktır.

Tüm ülkeler, gerçek çok taraflılığı savunmalı, tek taraflılığın ve korumacılığın tüm biçimlerine karşı, merke­zinde Birleşmiş Milletler’in olduğu uluslararası sistemi ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü’nün olduğu çok taraf­lı ticaret sistemini savunmak için birlikte çalışmalı. Dünya, hegemonyayı değil eşitliği ku­caklamalı."

"Çin, dünyaya kapılarını daha fazla açacak"

Çin'in ABD'nin bu adımları­na karşı egemenliğini, güven­liğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı tedbir­ler alacağının altı çizilen açık­lamada, Çin'in reform ve dışa açılma politikası sürdürece­ği, kural, düzenleme yönetim ve standartlarını geliştirerek piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası bir iş ortamını sağlayacağı vurgulandı. "Dün­yanın en büyük ikinci ekono­misi ve en büyük ikinci tüke­tici ürünleri pazarı olan Çin, uluslararası durum nasıl de­ğişirse değişsin, kapılarını dış dünyaya daha fazla açacak" değerlendirmesinde bulunul­du.

Ekonomik küreselleşme­nin toplumun kalkınması için tek yol olduğuna ve merkezin­de DTÖ'nün olduğu kurallara dayalı çok taraflı ticaret sis­teminin küresel ticaret, eko­nomik büyüme ve sürdürüle­bilir kalkınmaya önemli katkı sağladığına işaret edilen açık­lamada, açıklık ve işbirliğinin tarihin eğilimi olduğu, dünya­nın karşılıklı izolasyon ve bö­lünmeye geri dönmemesi ge­rektiği kaydedildi.

Nadir metal ihracatına kısıtlama

Bakanlık’tan yapılan açıkla­mada, samaryum, gadolin­yum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itri­yum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol lis­tesine alınacağı bildirildi. Bu kapsamda Çinli tedarikçiler, söz konusu nadir toprak ele­mentlerini ancak hükümet iz­niyle ihracat edebilecek. Öte yandan, Çin gümrük görevli­leri, içeriğinde kısıtlanan ele­mentlerin bulunduğundan şüphelenilen sevkiyatlara el koyabilecek.

ABD şirketlerine ihracat kontrolü yaptırımı geldi

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 ABD şirketi ihracat kontrolü veya yasağı listelerine ek­lendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Bakanlık, 16 ABD şir­ketinin, Çin'in ulusal güven­liğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik ulus­lararası yükümlülüklere uy­mak amacıyla ihracat kont­rol listesine alındığını bildir­di. Bakanlık, ayrıca ABD ve Hindistan'dan ithal bazı tıbbi tomografi tüpü ürünlerine yönelik damping soruştur­ması ve bu kategorideki ürünlerin genel ithalatına yönelik rekabet soruştur­ması başlattığını bildirdi.