Çin’in ihracatı ağustosta yüzde 25 arttı: Ticaret fazlası 119,1 milyar dolara çıktı

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Çin Gümrükler Genel İdaresi’nin açıkladığı ağustos verileri, ülkenin dış ticaretindeki güçlü seyrin sürdüğünü gösterdi. İhracattaki artış ekonomistlerin yüzde 23,8’lik beklentisini aşarken, ithalattaki yükseliş beklentilerin altında kaldı. Çin’in ABD ile ticaret fazlasındaki yüzde 44’lük artış da verilerde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Çin’in ihracatı ağustos ayında dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 yükseldi. Temmuz ayında ihracattaki yıllık artış yüzde 23,9 olarak gerçekleşmişti.

Ağustos verisi, yüzde 23,8 seviyesindeki ekonomist beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ancak ihracat artışı, diğer ankette öngörülen yüzde 26’lık tahminin altında kaldı.

Yuan bazında bakıldığında ise Çin’in ihracatı ağustosta yıllık yüzde 18,6 arttı.

Çin’in ithalatında artış yüzde 28,2’ye ulaştı

İthalat tarafında da artış hızlandı. Çin’in ithalatı ağustosta yıllık bazda yüzde 28,2 yükseldi. Temmuz ayında bu oran yüzde 27,5 seviyesindeydi.

Buna karşın ağustos sonucu, ekonomistlerin yüzde 29,1’lik beklentisini karşılayamadı. Diğer piyasa tahmini ise yüzde 30 düzeyindeydi. Yuan bazında ithalat artışı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Ticaret fazlası 119,1 milyar dolara yükseldi

Çin’in aylık dış ticaret fazlası temmuz ayına göre yüzde 6 genişledi. Temmuzda 112,5 milyar dolar olan fazla, ağustosta 119,1 milyar dolara çıktı.

Rakam, 119,4 milyar dolarlık piyasa beklentisinin sınırlı ölçüde altında kaldı. Yuan bazındaki dış ticaret fazlası ise 809,3 milyar yuan oldu.

Ağustos verileriyle birlikte Çin’in 2026 genelindeki ticaret fazlası yaklaşık 806 milyar dolara ulaştı. Çin, 2025 yılında 1,2 trilyon dolarlık rekor dış ticaret fazlası vermişti.

Teknoloji ve otomobil ihracatı destekledi

Asya ticareti, küresel yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlardan destek aldı. Çin üretimi otomobillere yönelik talepteki artış da ihracata katkı sağladı.

Yarı iletkenler ve yüksek teknoloji ürünleri de Çin’in ihracat performansını destekleyen kalemler arasında yer aldı.

ABD ile ticaret fazlası yüzde 44 arttı

Ağustos verilerinde ABD ile yapılan ticaret de dikkat çekti. Çin’in ABD ile ticaret fazlası yıllık bazda yüzde 44 artarak 29 milyar doların üzerine çıktı.

Bu seviye, Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve dönmesinden sonraki en yüksek rakam oldu. Çin’in ABD’ye ihracatı da yıllık yüzde 34,4 yükseldi.

Aynı dönemde Çin’in Avrupa Birliği’ne ihracatı yüzde 6,7 arttı. Bu oran, AB’ye yapılan ihracatta son 10 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

Güçlü ihracata rağmen iç talep zayıf kaldı

Dış ticaretteki güçlü rakamlara karşın Çin ekonomisinin iç tarafında daha zayıf bir görünüm öne çıktı. İç tüketim ve yatırımlar zayıf seyrederken, emlak piyasasındaki gerileme devam etti.

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdü. Ancak sanayi üretimi ve perakende satışlar üçüncü çeyreğin başında yavaşladı. Sabit varlık yatırımları da yılın ilk yedi ayında daha sert geriledi.

Pekin yönetiminin büyüme hedefi yüzde 4,5 ile yüzde 5 aralığında bulunuyor.