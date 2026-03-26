Deniz taşımacılığı alarm veriyor riskler hızla tırmanıyor

DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Orta Doğu’daki gerilimin deniz ticaretini derinden sarstığını belirtti. Gerilimin geniş bir alanda etkilerinin hissedildiğini vurgulayan Öztürk, sürecin uzaması halinde sektörün “kitlenme noktasına” gelebileceği uyarısında bulundu.

Özlem SARSIN

Deniz Ticaret Odası İz­mir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, mart ayı mec­lis toplantısında İsrail, Ameri­ka, İran arasındaki savaşın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de çok etkilediğini söyledi. Sa­vaşın dünya ve Türkiye deniz­ciliğine yansımaları olduğunu ifade eden Öztürk, “Türk turiz­mi açısından kurvaziyere bak­mamız gerekiyor. Günü birlik ve mavi yolculuk için gelen turist­lere özellikle İranlılara değin­memiz gerekiyor.

Sezon öncesi can suyu idi bu mevsimde gelen turist. Dolayısıyla özellikle ma­vi yolculuk ve günü birlik tekne­lerimizde büyük bir kaygı var. Geçmiş yıllarda olan kayıpları yeni yeni toparlarken bir de bu konu çıktı. Kurvaziyere bakar­sak olumlu ve olumsuz yönler var. Doğu Akdeniz’de turizm ha­reketliliği azalabiliriz. Öte yan­dan Orta Doğu’da çalışan kurva­ziyerlerin bir bölümü bölgemi­ze gelebilir. Kuşadası’na haftada 1 ziyaret eden bir gemi şua an Hürmüz’den geçemez vaziyet­te. Kurvaziyerde Kuşadası için büyük bir kayıp. Çeşme için de geçerli” dedi.

“İhracatçımıza kolaylık diliyorum”

Limanlarda kayıplar olacağı­na da dikkat çeken Öztürk, “Kon­teyner açısından durum kötü. 28 Şubat’ta füzeler atıldığında 1-2 gün içinde risk primleri art­tı. Müşterilere maalesef bunu bildirmek zorunda kaldık. Ve ar­dı ardına bütün hatlar açıklama yaptılar. Hatların her birinin be­lirli bir rakamları olmadı, fiks bir rakam getirilmedi maalesef. Ya­ni kimi TEU başına 1500 dolar açıkladı, kimi 2000 dolar açıkla­dı. Kimi sonradan bu rakamları düştü. Kimi ilk füze atıldığı gün­den itibaren başlattı. Yola çıkan ürünlerde geri dönün talimatları başladı.

Asıl sıkıntı navlun değil aktarma maliyetleri. İndirilen li­mandan tekrar Türkiye’ye dön­mesi gerekecek. Bir de geminin üstündeki maliyetleri düşünün. Bu nedenle ihracatçılarımıza ko­laylıklar diliyorum. Benim göz­lemlediğim şey Türk ihracatçısı­nın Orta Doğu’da iyi bir yeri var. Böyle bir pazarı kaybetmek Tür­kiye’ye darbe olur. Akdeniz’de­ki diğer limanların yoğunluktan dolayı gemileri kabul etmeme­si durumu da var. Aliağa’daki li­manlarda da aynı şey yaşandı. Transit terminal uzuyor. Bunla­rı maalesef yaşıyoruz ve bu süreç uzadığı sürece birçok insan bun­dan gerçekten ticari açıdan çok zarar görecek” dedi.

“Dünya denizciliğinde de işler karmaşıklaşıyor”

Dünya denizciliğinde işle­rin karmaşıklaştığını söyle­yen Öztürk, “Hürmüz Boğazı dünyanın en kritik enerji ge­çiş noktası. LNG tesisleri, pet­rol taşımacılığı burada. Bu du­rum zincirleme etki yaratacak ve her şey etkilenecek. Ulusla­rarası markette motorin 1500- 1800 dolara çıktı tonaj bazında. Başka maliyetler de var. Gemi­yi yürütmek için sadece mazot yetmiyor. Yakıt sırası bekleni­yor. Yakıt ikmalinde hem za­man hem de miktar konusunda zorlamalar başladı” dedi.

“Arap bölgesinin ihracatı durma noktasına gelecek”

Navlunun artmış olmasının artık kabul edilmesi gerektiği­ni belirten Öztürk, “Sadece nav­lun artmıyor, gemi kiralamala­rından dolayı da fiyatlar artıyor. Sigorta primleri de artıyor. Bizi neyin beklediğini net olarak gö­remiyoruz. Navlunların artmış olduğunu kabul etmek zorunda bırakıldık. İhracat biraz zorla­nacak gibi görünüyor. Alterna­tif bir rota yok. Arap bölgesinin ihracatı durma noktasına gele­cek. Enerji pahalılaşacak. Sa­nayiciler açısından olumsuz bir durum. Üretim olmazsa ihracat olmuyor, bu zincirleme etki de­vam ediyor. Tedarik zinciri bo­zuluyor. Deniz taşımacılığı ne­redeyse kitlenme noktasına ge­liyor” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
