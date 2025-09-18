Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Bşk. Öztürk: Deniz filomuzun yenilenmesi gerekiyor
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Türk filosunun son teknolojiyle donatılmış gemilerle yenilenmesi gerektiğini söyledi. 2050 yeşil dönüşüm hedeflerinin bu ihtiyacı zorunlu kıldığını vurgulayan Öztürk, sektördeki ÖTV artışının ise domino etkisi yaratacağını belirtti.
Özlem SARSIN
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Türk gemi filosunun son teknolojiyle donatılmış yeni gemilerle yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Meclis toplantısında konuşan Öztürk, dünyadaki siyasi gelişmeler ve bazı ülkelerin belirli bir yaşın üzerindeki gemileri kabul etmemesinin filonun yenilenmesini zorunlu kıldığını ifade etti.
“ÖTV artışı domino etkisi yaratıyor”
Öztürk, “Dünyada yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Filomuzun gençleşmesi ve Akdeniz ile Karadeniz’de belirli bir güce sahip olmamız konusunda herkes hemfikir. 50-52 milyon deadweight (DWT)’e ulaşan bir filomuz var, ancak yeni teknolojiyle üretilmiş gemilere de ihtiyacımız var. Ayrıca 2050 yılı yeşil dönüşüm hedefleri bu ihtiyacı zorunlu kılıyor.
Bakanlığımızın açıklamasına göre hurda bedelinin 1,5 katı, alternatif enerjiyle çalışan gemiler içinse 2,5 katı teşvik verilecek. Buna şiddetle ihtiyacımız var. Rusya, Ukrayna, İsrail, Suriye ve Lübnan gibi bölgelerde söz sahibi olmak istiyorsak yeni teknolojiyle donatılmış filoya sahip olmalıyız. Bazı ülkeler belli bir yaşın üzerindeki gemileri kabul etmiyor. Artık sistem bizi yeni gemilere yönlendiriyor” dedi.
Yat, tekne, gezinti gemileri ve diğer deniz araçlarında yüzde 8 oranında ÖTV uygulanmasının sektörde endişe yarattığını belirten Öztürk, “Vergi gelirlerini artırmak için yapılan bu düzenleme sektörde kaygı oluşturdu. Özellikle Tuzla ve Yalova’daki tersaneler, iç piyasada yaşanacak olası daralmanın üretim kapasitelerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.
Oysa dünya çapında önemli ihracat rakamlarına imza atıyoruz. Mega yat üretiminde neredeyse ilk 4 içindeyiz. Marinacılık sektöründe de bu düzenlemenin domino etkisi yaratacağı görüşü hakim. Bodrum, Marmaris, Göcek gibi merkezlerde artan maliyetlerin charter fiyatlarına yansıması, Yunanistan ve Hırvatistan gibi rakip destinasyonları avantajlı hale getirecek. Bu durum sadece sektörümüzü değil ülkemizin turizm gelirlerini de olumsuz etkileyecek” dedi.
“Marina fiyatları İbiza ve Monaco’yu geçti”
Marina fiyatlarının yükselmesinden herkesin şikâyetçi olduğunu dile getiren Öztürk, “Sınırlı bağlama kapasitesine karşı yoğun talep var, bu da fiyatları en üst noktaya taşıyor. Özellikle Bodrum ve Göcek’teki fiyatlar, İbiza ve Monaco’dakinden bile yüksek. Bu inanılmaz bir durum. Yeni marina yatırımlarının önünün açılması şart.
Ayrıca deniz araçlarının plakalandırılması gerekiyor. Barınma ve çekek yeri bulmakta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Marinalar çok pahalı ve yenileri üretilemiyor. Bu durum hem amatör denizciliği olumsuz etkiliyor hem de denizci ülke olma yolunda engel oluşturuyor. Plakalandırma bu nedenle önemli. Aynı tekneler 3., 5., 7. ellerde dolaşıyor, yeni tekne üretimi ise sınırlı. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü de bu konuda bizimle aynı fikirde. Aşırı rekabet var ve bu durum mevzuat uyumsuzluğunu da beraberinde getiriyor” dedi.
“Alsancak Limanı’na yatırım yapacak babayiğitler lazım”
İzmir Alsancak Limanı’nın 155 bin TEU elleçlemeye kadar gerilediğini belirten Öztürk, “Alsancak Limanı’nın özelleştirilmesi adeta kapalı kutu. Oysa geçmişte 900 bin TEU kapasiteye sahipti. 2007’deki özelleştirme sürecinde çıkan engeller nedeniyle liman değer kaybetti. Bugün ciddi rekabet var. İzmir Limanı’nın geleceğiyle ilgili kimse konuşmuyor.
Mersin Limanı özelleştikten sonra gelişti, Pire Limanı gelişti, İzmir Limanı ise göz göre göre eriyor. İzmir Limanı bizim değerimiz, yüzüstü bırakamayız. Turizm limanı da olabilir, konteyner de, dökme yük de. Bunun için yatırım yapabilecek güçlü yatırımcılara ihtiyaç var. Türkiye’nin ikinci büyük limanı olan, 26 rıhtımı bulunan bu limanın geldiği durum üzücü. Bakanlığın özelleştirme konusundaki kararlılığı sevindirici. Yerli yatırımcıların ilgisi de var, en doğru olan çözümün bulunmasını istiyoruz” dedi.