Denizli'nin ihracatında çift haneli artış!

2025 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını söyleyen Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracatlarının ocak ayında çift haneli artış gösterdiğini açıkladı. Denizli ihracatının ocak ayında yüzde 15,1 artışla 383 milyon dolar olduğunu ve Denizli’nin ocak ayında ülke ihracatında 8. sıraya yükseldiğini ifade eden Memişoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracatın da yüzde 11,4 artışla 296 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

"2025 ihracat hedefi: 4,7 milyar dolar"

Memişoğlu bu konuda şunları söyledi, “Bu sene için 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik. Açıkçası, yeni yıla böylesine bir başlangıç yapmak motive edici. Özellikle yılın ikinci yarısında, gelişmiş ülkelerin tüketici taleplerindeki canlanmanın ihracatımızı ivmelendirmesini bekliyoruz. Bu yüzden, yılın ilk yarısındaki ihracat seyri 2025’teki ihracat performansımızın ana belirleyicisi olacak. Ocak ayında önde gelen sektörlerimizin tamamında ihracat arttı. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 7,2 artışla 116 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 25,2 artışla 86 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 21,4 artışla 62 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 9,6 artışla 33 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 21 artışla 22 milyon dolar oldu.”

24 sektörün 14’ünde artış yaşandı

Denizli ihracatında sanayi sektörlerinde; çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 26, deri ve deri mamullerinde yüzde 27,5, makine ve aksamlarında yüzde 13, otomotivde yüzde 17 oranında artış görüldüğünü söyleyen Memişoğlu, tarım sektörlerinde ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin yüzde 87,3 oranında artışla dikkatleri çektiğini, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde yüzde 26 oranında artış kaydedildiğini belirtti.

5 ülke ihracatında büyük yükseliş

Denizli ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatın yüzde 45,7 oranında artışla 56,4 milyon dolar olarak kaydedildiğini söyleyen Memişoğlu, “Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 36,8 artışla 40 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında üçüncü sıraya yerleşen İtalya'ya ihracatımız yüzde 75 oranında artışla 37,6 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 5,8 artışla 31,6 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 17 oranında artışla 22,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cezayir, Yunanistan, Fas, İsveç ve Tunus’a yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşen ihracat artışları ocakta dikkat çekti. İlimiz ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde ocak ayında dikkat çeken bir diğer husus ise; Almanya’nın 2024 yılı ekim ve kasım aylarında dördüncü sıraya gerilemesinin ardından, 2025 yılının ilk ayında yine İngiltere, ABD ve İtalya’dan sonra dördüncü sırada yer alması oldu. Bu ülkedeki talep daralmasının etkilerini ilimiz ihracatında yansımalarını bu şekilde de görüyoruz.

"Yüksek faizin yerini 'ölçülü' faiz oranları almalı"

Piyasaların ve reel sektörün uzun zamandır genel beklentisinin enflasyonla mücadele döneminde yüksek faizin yerini ''ölçülü'' faiz oranlarının alması olduğunu da dile getiren Memişoğlu, “Denizli iş dünyası olarak; yatırım ve üretim ortamının iyileşmesi en büyük temennimiz. Faiz indirimlerinin devam etmesiyle birlikte finansmana erişimin bir nebze daha kolaylaşacağını, bu sayede yatırım ve üretimdeki canlanmanın ihracatımıza da yansıyacağını ifade edebiliriz” dedi.