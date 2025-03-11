Depremin vurduğu Malatya'da kayısı ihracatında artış yaşanıyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kent ekonomisine önemli katkısı olan kayısıdan, 818 milyon 965 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu ve depremlerden sonra ihracat rakamlarındaki artışla birlikte elde edilen gelirin arttığını kaydetti.

50 bin ailenin geçim kaynağı

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun Malatya'da bulunduğunu belirten Özcan, 50 bin civarında ailenin geçimini kayısıdan sağladığını ifade etti.

Özcan, depremlerden sonra kayısı ihracat rakamlarının sürekli arttığını ve üretim yapan çiftçinin yüzünün bu anlamda güldüğünü aktardı.

Malatya'nın depremlerde fiziki anlamda çok zor dönemler geçirdiğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Özellikle Malatya, diğer illere kıyasla ticaret akslarında daha fazla zarar gördü. Kentte 130 binin üzerinde bağımsız bölüm ve 17 binin üzerinde iş yeri hasar aldı. Ancak kayısı işletmeleri büyük ölçüde zarar görmedi, OSB'lerde ise ciddi bir yıkım yaşanmadı. Buna karşın perakende sektörü büyük kayıplar verdi. 'Şehirde iyi giden ne var?' diye sorulursa, ekonomik ve sosyolojik açıdan kayısı önemli bir rol üstlendi. Deprem sürecinde kayısı, Malatya'ya önemli katkı sağladı."

2 yılda 818 milyon 965 bin dolar gelir elde edildi

Malatya kayısının bölgeye de önemli katkılar sunduğunu belirten Özcan, binlerce ailenin bu işten geçimini sağladığını vurguladı.

Kayısının bölge ve Türkiye için önemli bir ihracat kalemi olduğuna dikkati çeken Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 2 yılda 147 bin 775 ton kayısı ihraç ettik ve toplamda 818 milyon 965 bin dolar gelir elde ettik. Kayısı, hem ekonomik gelir kaynağı hem de sosyolojik açıdan 50 bin ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatına baktığınızda, kayısının ne kadar önemli bir ürün olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra kayısı çekirdeğinden de gelir elde ediyoruz. Toplamda 7 bin 919 ton kayısı çekirdeği ihraç ettik ve 30 milyon 506 bin dolar gelir sağladık."