Dış fazla veren sektör Çin tehdidi altında
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 137 seviyelerinde bulunan ve kilogram bazında 12-15 dolar ihracat değerine sahip ağaç işleme makineleri sektörü dış pazarlarda Çin tehdidi altında. AİMSAD Genel Sekreteri Arif Kaçak, “Rusya pazarını büyük ölçüde Çin'e kaptırdık. Avrupalılar da Çin'i konuşuyor” dedi.
Recep ERÇİN
Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech 11-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, RX Tüyap organizasyonunda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) iş birliği ile düzenlenecek. Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, Çinli üreticilerin agresif pazarlama faaliyetleri ve verilen devlet destekleri sayesinde pazarlarda üstünlük sağladığına dikkat çekti.
Gümrükler iç pazarda koruyor ama...
Küresel anlamda 12-13 milyar dolarlık sektörden Türkiye’nin yüzde 2 pay aldığına işaret eden Kaçak, “Çin, Almanya ve İtalya’nın payı ise yüzde 80’ler seviyesinde. Rusya’da yarı yarıya pazar kaybettik. Çin ile orada rekabet edemedik.
Ambargo yüzünden para trafiği de zordu. Avrupalılar da bizim gibi Çin’in uyguladığı fiyat politikası ile rekabet edemez durumda. Onlar da pazar kaybediyor. Sektörün küresel çatı kuruluşunun yıllık toplantısında da bu sene Çin ve bununla nasıl rekabet edilebileceği konusu tartışıldı” bilgilerini paylaştı. Kaçak, ABD’nin yaptığı gibi gümrük duvarlarını yükseltmenin çare olup olmayacağı konusundaki soru üzerine, “Dünya Ticaret Örgütü kapsamında anlaşmalar var.
Bu kapsamda ağaç işleme makinelerinde uygulanan en yüksek ilave gümrük uygulanıyor. Artış talebi olamıyor. Bu vergiler ülke içinde koruyor ama yurt dışı pazarlarda koruyamıyor. Ölçek sorunumuz var. Bunu çözünce birçok sorun bertaraf olacak. Hâlihazırda Çin ile rekabet edemezken Avrupa ile ölçekte geri kalıyoruz. Çin modeli güzel bir örnek. Arsayı devlet veriyor. Uzun vadeli uygun yatırım kredileri veriyor. Bizde döviz getirene yüzde 3 destek var. Bu oran Çin’de daha yüksek” dedi.
İhracatta İspanya etkisi
Ekonomik beklentiler nedeniyle fuarlardan beklentilerin de arttığını kaydeden Arif Onur Kaçak, “Mobilya sektörünün ana üretim makinelerini biz yapıyoruz. Mobilyada 15 milyar dolar üretim hacmi var. Sektör olarak 2017’den beri dış ticaret fazlası veriyoruz. Geçen sene 150 milyon dolar ihracat, 100 milyon dolardan fazla da ithalatımız var.
Bu yıl ilk altı ayda 70 milyon dolar ihracat, 50 milyon dolar ithalat yapıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 137. Makine sektörü genelinde ihracatın kilogram değeri 5,5-6 dolar, bizim sektörümüzde 12-15 dolar arasında değişiyor. Bu yıl en çok ihracat İspanya’ya yapıldı. İspanya daha önce ilk 10’da bile değildi. En çok ihracat yapılan ülkeler içinde Mısır var. Sektörün yüzde 95’inin ithalatı Çin, Almanya ve İtalya’dan... Almanya’da ihracat düşüşü var. İtalya’da var. Bizim geçen sene ile aşağı yukarı aynı olur. İlk 6 ayda yüzde 7 düşüş oldu. Ama hem Almanya fuarı hem bizim fuarımız düşüşü dengeler” diye konuştu.
“Ölçek problemimiz var”
Sektörün en büyük fuarı olan Almanya Ligna Hannover’a bu yıl vize sıkıntıları yüzünden Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan alıcıların gelemediğini dile getiren Kaçak, “Bu ziyaretçilerin bizim fuarımıza geleceğini umuyoruz. Latin coğrafyasından fuara Brezilya heyeti gelecek. Almanya’yı yakalamamız yakın zamanda zor. Ölçek problemimiz var. Oradaki bir firma Türkiye’deki bütün sektörün cirosundan fazla ciro yapıyor. Türk makinesinin Avrupa’da kabul edilebilir bir kalite algısı var ama firmalarımızın ölçeği küçük. Son yıllarda tek tek makine yerine birkaç firma bir hat yapacak bir iş birlikleri kurmaya başladı. Kendi üretmediği bir ürünü tedarikçilerden alıp hat kurma şeklinde” ifadelerini kullandı.
“En büyük sorunumuz maliyetler”
“Yeni pazarlar bulacağız. Avrupa’nın çok yakın durmak istemediği ülkelere daha agresif gidebiliyoruz” diyen AİMSAD Genel Sekreteri Kaçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Avrupa kalitesindeyiz ama fiyatımız yüzde 30 daha uygun fakat maliyetler yüzünden artık bazı ürünlerde aynı fiyat seviyelerindeyiz. Avrupalılar, Uzak Doğu’da ürettirip, orada fabrika kuruyor ve maliyetleri düşürüyorlar. Bizim en büyük sorunumuz maliyetler. Makine üzerinde kullanılan birçok aksesuar Avrupa menşeli idi.
Piyasa ve koşullar değişti. Ticaret savaşları etkili oldu. Uzak Doğu’da kaliteli ürünler var. Uzak Doğu ürünlerine uygulanan gümrükler ve engeller bunların kullanımını zorlaştırıyor. Üreticiyi koruyabiliyor ama şu an en önemli etken maliyet problemi. Biz de makinede yüzde 50-60 yerlilik var. Ama makine üzerinde kullandığımız parçaların yer alternatifi yok”
Yüz milyon dolarlık hacim bekleniyor
RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, toplantıda fuara katılacak heyetler hakkında bilgi verdi. Fuarın bu yıl 38.’sinin düzenleneceğini kaydeden Öner, “12 salonda bu fuarı açacağız. Sektör her ne kadar üretim ve ihracatta sıkıntı olsa da fuara olumsuz bir yansıması olmadı. 350 katılımcı firma var. 40 bin metrekare alanda olacak. Yabancı firmalar da katılıyor. Türkiye’de yapılanmasını tamamlamış Alman ve İtalyan firmalar gelecek. Fuarda binin üzerinde makine sergilenecek. Rusya geri kalsa bile sektörün her dönemde önemli pazarı olduğu için ziyaretçi kayıtları oluşuyor” dedi.
Sektörler zor dönemden geçse de ertelenmiş taleplerin fuarlarda siparişe döndüğünü belirten Öner, “Yaptığımız görüşmeler uyarınca 100 milyon dolarlık bir iş hacmi bekliyoruz. 80 farklı ülkeden 4 bin yabancı alıcı ve toplamda 25 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Kuzey Afrika, Mısır’dan heyetler bekliyoruz. Suriye’deki durumun hafiflemesiyle Lübnan ve Suriye’den de heyetler olacak. Doğu Avrupa ve Polonya’dan da katılımlar olacak” ifadelerini kullandı.