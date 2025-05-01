Domuz eti ihracatı yüzde 700 arttı

RECEP ERÇİN

Türkiye bir yandan içeride enflasyonu dengelemek için bazı ürünlerin ihracatına sınır getirirken, ülkede kullanılmayan veya arzı bol olan ürünlerin ihracatında da rekor yazıyor.

Türkiye İhracatçılar Mecisi (TİM) çatısı altında faaliyet gösteren su ürünleri ve hayvansal mamül ihracatçı birliklerinden derlenen verilere göre Türkiye geçen yıl 25 tondan fazla domuz eti ihraç etti. Bu ihracattan elden edilen gelir de 54,6 bin dolar oldu. Tek bir ülkeye ihracat yapıldı.

O ülke Arnavutluk oldu. 2023 yılında ise sadece 3 ton domuz eti ihraç edilmiş, 6,8 bin dolar ihracat geliri yazılmıştı. Buna göre domuz eti ihracatı; 2024 yılında 2023’e kıyasla miktar bazında yüzde 714, değer bazında da yüzde 700 arttı. Domuz etinin kilo başına ihracat değeri 2,15 dolar oldu yani yaklaşık 83 TL.