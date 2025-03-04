Dubai'ye gönderilecek 71 bin kilo limon imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan inceleme sonuçlarını sosyal medya hesabından yapılan açıklamada paylaştı.

Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, limonlarda Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğinin saptandığını açıklayan yetkililer, muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."