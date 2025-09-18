Ege Bölgesi ağustosta 3,6 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ege Bölgesi ihracatçıları, 2025 yılı ağustos ayında toplam 3 milyar 600 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bölge ihracatının lokomotifi konumundaki İzmir, 1 milyar 965 milyon dolarlık dış satımıyla yüzde 55’lik payla liderliğini sürdürdü.

İzmir’den 1,9 milyar doları aşkın ihracat

İzmir, ağustos ayında ihracatını yüzde 3,6 artırarak 1 milyar 897 milyon dolardan 1 milyar 965 milyon dolara çıkardı. Kentin ocak–ağustos dönemindeki ihracatı ise 16 milyar 134 milyon dolar oldu. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüş anlamına geliyor.

Afyonkarahisar’dan rekor artış

Mermer ihracatıyla öne çıkan Afyonkarahisar, ağustosta yüzde 14,3’lük artış kaydetti. Kentin ihracatı 45,2 milyon dolardan 51,6 milyon dolara yükseldi. Sekiz aylık dönemde de yüzde 27 artışla 620 milyon dolara ulaşan Afyonkarahisar, hem aylık hem dönemsel bazda Ege Bölgesi’nin ihracat artış rekortmeni oldu.

Manisa 5 milyar dolara dayandı

Manisa’nın ihracatı ağustosta yüzde 4 düşüşle 632 milyon dolara indi. Kent, ocak–ağustos döneminde ise 4 milyar 862 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Denizli ve Balıkesir yükselişte

Denizli, ağustos ayında 377 milyon dolarlık ihracat yaparken, sekiz aylık dönemde yüzde 6 artışla 2 milyar 955 milyon dolara çıktı. Balıkesir ise ağustosta yüzde 5’lik artışla 197 milyon dolara ulaştı. Yılın sekiz ayında ihracatını yüzde 4 artırarak 1 milyar 640 milyon dolara taşıdı.

Aydın’ın ihracatı yüzde 10 büyüdü

Aydın, ağustosta yüzde 10,3’lük artışla 156 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sekiz ayda ise yüzde 8 yükselişle 1 milyar 224 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Muğla, Kütahya ve Uşak’ın performansı

Su ürünleriyle öne çıkan Muğla’nın ağustos ihracatı yüzde 7 gerileyerek 110 milyon dolara indi. Ancak sekiz aylık dönemde yüzde 8 artışla 895 milyon dolara ulaştı. Kütahya, ağustosta yüzde 4 düşüşle 76,9 milyon dolara gerilerken, yılın ilk 8 ayında yüzde 3,5 artış kaydetti. Uşak ise ağustosta yüzde 3 artışla 38,2 milyon dolarlık ihracat yaptı, ancak sekiz aylık dönemde 275 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın gerisinde kaldı.