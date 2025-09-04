EİB’nin ağustos ihracatı 1,5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2025 yılı ağustos ayında 1 milyar 531 milyon dolarlık ihracat yaptı. EİB, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 1 milyar 541 milyon dolarlık performansın yüzde 1 gerisinde kaldı.

Türkiye’nin toplam ihracatı da benzer şekilde yüzde 1 azalarak 22 milyar dolardan 21 milyar 794 milyon dolara indi.

Sanayi öne çıktı, tarımda 602 milyon dolar

EİB’nin sanayi ihracatı yüzde 2 artışla 821 milyon dolara çıkarken, tarım ihracatı 602 milyon dolara, madencilik ise 108 milyon dolara ulaştı.

Demir-çelik sektörü farkı açıyor

EİB bünyesinde en yüksek ihracatı gerçekleştiren Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 20 artırarak 239 milyon dolara yükseltti. Birlik, ikinci sıradaki Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile farkı 80 milyon dolara taşıdı.

Hububat sektörü ihracat artış rekortmeni

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 21 artırarak 101 milyon dolara ulaştı ve EİB bünyesinde ağustos ayının ihracat artış rekortmeni oldu.

Su ürünleri 1,9 milyar dolar hedefine yaklaşıyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 10 artırarak 159 milyon dolara çıkardı. Birliğin yıllık hedefi olan 1,9 milyar dolara adım adım yaklaştığı belirtildi.

Madenciler, tekstilciler ve gıda ihracatçıları

Ege Maden İhracatçıları Birliği ağustosta 108 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, ocak-ağustos döneminde ihracatını yüzde 20 artırarak 325 milyon dolara yükseltti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 94,8 milyon dolarlık ihracat yaparken, ilk 8 ayda toplam 750 milyon dolara ulaştı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 90,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2,6 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ege Bölgesi ağustosta 2 milyar 665 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bölgenin 8 aylık ihracatı ise 20,8 milyar dolara yükseldi. İzmir, tek başına 1,45 milyar dolarlık ihracatla bölge toplamının yüzde 54,5’ini gerçekleştirdi.

En çok ihracat yapılan ülkeler

Ağustos ayında EİB üyeleri 186 ülkeye ihracat yaptı. İlk sırada Almanya 157 milyon dolarla yer aldı. Almanya’ya ihracat yüzde 9 artarken, ABD’ye ihracat yüzde 20 azalarak 113 milyon dolara düştü. İtalya’ya ihracat yüzde 20 artışla 97 milyon dolara çıktı. En dikkat çekici artış ise Fas’a yapıldı; 15,2 milyon dolardan 52,1 milyon dolara yükseldi.

Eskinazi: İhracat hedeflerinden uzaklaşıyoruz

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ağustosta hem EİB hem de Türkiye ihracatının geçen yılın gerisinde kaldığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin 2025 yılı sonunda 280 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi için önümüzdeki 4 ayda aylık 25,5 milyar dolar ihracat yapılması gerekiyor. Mevcut tabloya göre bu seviyeye ulaşmak zor görünüyor. Türk ihracatçısının rekabet gücünü artıracak destek mekanizmaları acilen devreye alınmalı.”