Ekonomi ajandası yılın ikinci ayında yoğun

Türkiye’nin ekonomi ajandası, şubatta ihracat ve enflasyon rakamları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ilk Enflasyon Raporu’nda vereceği mesajlar nedeniyle yoğunlaşacak. Ayrıca şubatta Türkiye'nin nüfus verileri açıklanacak.

Türkiye ekonomi­si ocak ayının son günlerinde ve yı­lın ikinci ayında yoğun ve­ri gündemine sahne ola­cak. Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK) Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini 29 Ocak’ta duyuracak. Türkiye’de iş­sizlik oranı, Kasım 2025’te bir önceki aya göre 0,1 pu­an artışla yüzde 8,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca Kurum aynı gün ocak ayına ilişkin ekonomik güven en­deksi verilerini açıklaya­cak. TÜİK geçen yılın son çeyreğine yönelik turizm istatistiklerini 30 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye’nin turizm geliri, geçen yılın üçüncü çeyre­ğinde bir önceki yılın ay­nı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 24,2 milyar do­ları aşmıştı.

Gözler enflasyon ve dış ticaret verilerinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 2 Şubat’ta İstan­bul’da düzenleyeceği top­lantıda ocak ayı dış ticaret verilerini açıklaması plan­lanıyor. Türkiye’nin ihra­catı aylık ve yıllık olarak Aralık 2025’te 26,4 milyar dolar ve geçen yılın tama­mında 273,4 milyar dolarla rekora imza atmıştı.

TÜİK, 3 Şubat’ta ocak ayına ilişkin enflasyon ve­rilerini kamuoyuna du­yuracak. TÜFE, Aralık 2025’te aylık bazda yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış göstermiş, yıllık enf­lasyon tüketici fiyatların­da yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geç­mişti. Türkiye’nin 2025 itibarıyla nüfusu “Adre­se Dayalı Nüfus Kayıt Sis­temi Sonuçları” ile 6 Şu­bat’ta belli olacak. Türki­ye’nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bi­ni geçmişti. Finansal yatı­rım araçlarının ocak ayına ilişkin reel getiri oranları 9 Şubat’ta açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Fatih Ka­rahan, 12 Şubat’ta yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açık­layacak. Karahan’ın vere­ceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından ya­kından takip edilecek.

Merkez Bankası, ara­lık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Şu­bat’ta duyuracak.

Sektörel veriler açıklanacak

TÜİK, şubatta bazı ve­rilerin geçen aya ilişkin is­tatistiklerini açıklayacak. Böylece ilgili sektörlerdeki 2025’in son verileri de bel­li olacak. TÜİK, 10 Şubat’ta Aralık 2025’e ilişkin inşaat maliyet, sanayi üretim en­deksleri ile 2025’e yönelik hayvansal üretim istatis­tiklerini duyuracak. Sana­yi üretim endeksi, Kasım 2025’te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstermişti. Öte yan­dan kurum, geçen yılın son ayına ilişkin dış ticaret en­dekslerini 12 Şubat’ta, kü­mes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimleri ile üc­retli çalışan istatistiklerini de 13 Şubat’ta açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı ocak ayı bütçe gwerçek­leşmelerini 16 Şubat Pa­zartesi günü ilan edecek.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL