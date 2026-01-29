Ekonomi ajandası yılın ikinci ayında yoğun

Türkiye ekonomi­si ocak ayının son günlerinde ve yı­lın ikinci ayında yoğun ve­ri gündemine sahne ola­cak. Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK) Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini 29 Ocak’ta duyuracak. Türkiye’de iş­sizlik oranı, Kasım 2025’te bir önceki aya göre 0,1 pu­an artışla yüzde 8,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca Kurum aynı gün ocak ayına ilişkin ekonomik güven en­deksi verilerini açıklaya­cak. TÜİK geçen yılın son çeyreğine yönelik turizm istatistiklerini 30 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye’nin turizm geliri, geçen yılın üçüncü çeyre­ğinde bir önceki yılın ay­nı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 24,2 milyar do­ları aşmıştı.

Gözler enflasyon ve dış ticaret verilerinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın 2 Şubat’ta İstan­bul’da düzenleyeceği top­lantıda ocak ayı dış ticaret verilerini açıklaması plan­lanıyor. Türkiye’nin ihra­catı aylık ve yıllık olarak Aralık 2025’te 26,4 milyar dolar ve geçen yılın tama­mında 273,4 milyar dolarla rekora imza atmıştı.

TÜİK, 3 Şubat’ta ocak ayına ilişkin enflasyon ve­rilerini kamuoyuna du­yuracak. TÜFE, Aralık 2025’te aylık bazda yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış göstermiş, yıllık enf­lasyon tüketici fiyatların­da yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geç­mişti. Türkiye’nin 2025 itibarıyla nüfusu “Adre­se Dayalı Nüfus Kayıt Sis­temi Sonuçları” ile 6 Şu­bat’ta belli olacak. Türki­ye’nin nüfusu 1 Ekim 2025 itibarıyla 85 milyon 980 bi­ni geçmişti. Finansal yatı­rım araçlarının ocak ayına ilişkin reel getiri oranları 9 Şubat’ta açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Fatih Ka­rahan, 12 Şubat’ta yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açık­layacak. Karahan’ın vere­ceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından ya­kından takip edilecek.

Merkez Bankası, ara­lık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Şu­bat’ta duyuracak.

Sektörel veriler açıklanacak

TÜİK, şubatta bazı ve­rilerin geçen aya ilişkin is­tatistiklerini açıklayacak. Böylece ilgili sektörlerdeki 2025’in son verileri de bel­li olacak. TÜİK, 10 Şubat’ta Aralık 2025’e ilişkin inşaat maliyet, sanayi üretim en­deksleri ile 2025’e yönelik hayvansal üretim istatis­tiklerini duyuracak. Sana­yi üretim endeksi, Kasım 2025’te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstermişti. Öte yan­dan kurum, geçen yılın son ayına ilişkin dış ticaret en­dekslerini 12 Şubat’ta, kü­mes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimleri ile üc­retli çalışan istatistiklerini de 13 Şubat’ta açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı ocak ayı bütçe gwerçek­leşmelerini 16 Şubat Pa­zartesi günü ilan edecek.