Ekonomist Mahfi Eğilmez yorumladı: Trump'ın gümrük vergileri Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Mahfi Eğilmez yeni yazısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini artırma kararının Türkiye için önemli ticaret fırsatları doğurabileceğini ifade etti. Trump yönetiminin 5 Nisan’dan itibaren tüm ülkelere yüzde 10'luk standart gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından, 9 Nisan’dan itibaren bazı ülkelere ek cezalandırıcı vergiler de getirilecek. Eğilmez, Türkiye’nin bu düzenlemeden nispeten kazançlı çıkacağını belirtti.

Mahfi Eğilmez, özellikle tekstil sektöründe Türkiye’nin ABD pazarında daha rekabetçi bir hale gelebileceğine dikkat çekti. Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerin, Trump’ın kararları sonucu yüksek ek vergilerle karşı karşıya kalacakken, Türkiye’nin bu ülkelerle rekabet edebileceğini ifade etti. Eğilmez, Türk tekstil ürünlerinin fiyatlarının düşmesiyle birlikte Türkiye’nin pazar payını artırabileceğini vurguladı.

Ancak, Eğilmez, Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlerde hala rekabetçi olamadığını belirterek, bu alanda üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin Uzak Doğu firmalarıyla ortaklıklar kurarak bu tür ürünleri Türk markası altında üretmesini önerdi.

Trump’ın gümrük vergileri, özellikle Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri için ciddi ekonomik zorluklar yaratırken, Türkiye’nin durumu şimdilik avantajlı görünüyor. Ancak, Mahfi Eğilmez, bu avantajın sürdürülebilirliğinin ABD’nin gelecekteki politika değişikliklerine bağlı olduğunu vurguladı.