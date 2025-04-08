En yüksek ikinci ihracat rakamı: Mart ayına ilişkin otomotiv ihracatı verileri açıklandı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mart ayına ilişkin otomotiv ihracatı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 3 milyar 518 milyon dolar oldu.

İhracatta yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin aldığı pay da yüzde 17,5 olarak gerçekleşti.

"En yüksek ikinci ihracat rakamı"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, mart ayında bugüne kadar aylık bazda ulaşılan en yüksek ikinci ihracat rakamı elde edildiğinin altını çizdi:

“Mart ayında bugüne kadar aylık bazda ulaşılan en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştık.

Binek otomobiller ihracatı yüzde 29 ve Çekiciler ihracatı yüzde 66 arttı. Ülke bazında Almanya’ya yüzde 37, Fransa’ya yüzde 24 ve İspanya’ya yüzde 105 artış kaydettik.”

Tedarik endüstrisinin mart ayı ihracatı 1 milyar doları geçti

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan Tedarik endüstrisinin mart ayı ihracatı ise 1 milyar 323 milyon dolar oldu.

Binek otomobiller ihracatı yüzde 29 artışla 1 milyar 134 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 11 düşüşle 574 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 1,5 artışla 267 milyon dolar, çekiciler ihracatı da yüzde 66 artışla 170 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 2,5 arttı.

ABD’ye yüzde 18, Romanya’ya yüzde 39, İspanya’ya yüzde 59, Çekya’ya yüzde 21, Fas’a ise yüzde 24 ihracat artışı yaşandı. Rusya Federasyonu’na ise yüzde 67, Slovenya’ya yüzde 30, İran’a yüzde 44 ihracat düşüşü oldu.

Fransa’ya ihracat yüzde 46 arttı

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 46 artarken, önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 244, Slovenya’ya yüzde 150, Polonya’ya yüzde 90, Belçika’ya yüzde 63, Yunanistan’a yüzde 146 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 35, İtalya’ya yüzde 44, Fransa’ya 9, Belçika’ya yüzde 51 ihracat düşüşü, Almanya’ya yüzde 301, İspanya’ya yüzde 159 ihracat artışı oldu.

Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda ise Almanya’ya yüzde 313, Birleşik Krallık’a yüzde 85, Polonya’ya yüzde 48, Sırbistan’a yüzde 299 ihracat artışı, İspanya’ya yüzde 46, İtalya’ya yüzde 17, ABD’ye yüzde 63 ihracat düşüşü yaşandı.

Almanya’ya ihracat yüzde 37 arttı

Martta en büyük ülke pazarı olan Almanya’ya ihracat geçen yıla kıyasla yüzde 37 artışla 560 milyon dolar oldu.

İkinci büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 24 artışla 459 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık’a yönelik ihracat yüzde 4 azalışla 314 milyon dolar oldu.

İspanya’ya yüzde 105, Slovenya’ya yüzde 42, Polonya’ya yüzde 30, Romanya’ya yüzde 46, Irak’a yüzde 93, Yunanistan’a yüzde 78 ihracat artışı yaşanırken İtalya’ya yüzde 14, Fas’a yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 43 ve Rusya’ya yüzde 67 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ülkelerine ihracat

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve otomotiv ihracatından yüzde 74 pay alan AB ülkelerine mart ayında yüzde 22 artışla 2 milyar 607 milyon dolar ihracat yapıldı.

Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 4 azaldı.

Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 49 ve Orta Doğu Ülkeleri’ne yüzde 46 ihracat düşüşü yaşanırken,

Diğer Amerikan Ülkelerine de yüzde 38 ihracat artışı oldu.