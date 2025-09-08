ESBAŞ'ta fabrikayı kurdu sırada Amerika ve Çin var
MAT Filtrasyon Teknolojileri, İzmir ve Dubai’de faaliyet gösteren toplam 3 üretim tesisine ek olarak, Ege Serbest Bölge’de 4. fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Şirket, bir sonraki fabrikaları Amerika ve Çin’de kuracak.
Özlem SARSIN
30 yılı aşkın süredir balık çiftlikleri, akvaryumlar, yüzme havuzları ve endüstriyel su arıtma tesislerine yüksek teknolojiye dayalı çözümler sunan MAT Filtrasyon Teknolojileri A.Ş Kurucusu ve Başkanı Erdem Akartepe, açılışın ardında DÜNYA’ya yaptığı açıklamada 5. fabrikayı Amerika ve 6. fabrikayı da Çin’de açacaklarını söyledi.
Biyolojik su arıtma ve filtrasyon teknolojileri alanında dünya çapında üretim yapan MAT Filtrasyon Teknolojileri, İzmir ve Dubai’de faaliyet gösteren toplam 3 üretim tesisine ek olarak, Ege Serbest Bölge’de 4. fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar ve çok sayıda konuk katıldı.
Amerika’daki fabrikanın 2026 yılında devreye alınacağını ifade eden Akartepe, “Amerika’da lokal bir oluşumla uydu bir fabrika açıp üretime başlayacağız. Anlaşmalarımızı yaptık. 5. fabrikamız olacak. Çin’de de 6. fabrikamızı kuracağız. Çinliler orada üretim yapmamızı istiyorlar. Onlardan üretim tesisi kurmamız için teklif geldi. Hem Amerika‘da hem Çin’de yabancı ortaklıklar kuruyoruz. Yeni tesislerimizde ağırlıklı olarak arıtma ve balık çiftliklerine yönelik ekipmanları üreteceğiz. Biz burada geliştirdiğimiz teknolojileri orada da kullanacağız. Amerika’daki fabrikamızdan Amerika kıtasına hitap edeceğiz. Çin fabrikamızdan ise şimdilik sadece Çin’in ihtiyaçlarını karşılayacağız” bilgisini paylaştı.
Mat Filtrasyon’un, kendi sektöründe dünyada lider konumda olduğuna işaret eden Akartepe, “Çünkü kapalı devre filtrasyon sistemi ekipmanları üreten hiçbir firma tüm gerekli ekipmanları tek bir kaynaktan üretemiyor. Biz, tek bir kaynaktan tüm ekipmanları sağlayabilecekleri tek firmayız. Bu alanda herhangi bir rakibimiz yok. Her sene 5 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yapıyoruz" dedi. Mat Filtrasyon’un yüzde 100 ihracat yapan bir firma olduğunu kaydeden Akartepe, “Ortadoğu’da çok aktifiz.
Dubai, Abudabi, Suudi Arabistan, Katar’da pek çok proje hayata geçirdik. Norveç ve Japonya ile de çok yoğun çalışıyoruz. Yaklaşık 56 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerde 650’den fazla proje tamamladık ve ürettiğimiz 7500’den fazla ileri teknoloji ürün ile sektörün öncü markalarından biri konumuna ulaştık. 600’ün üzerinde çalışanımızla dünya çapında hizmet veriyoruz. Türk mühendisliği ve Türk teknolojisini dünyaya ihraç ediyoruz.” dedi
“Üretim kapasitemiz artacak”
Ege Serbest Bölge’deki tesisin hayata geçmesi ile birlikte üretim kapasitelerinin yüzde 30 artacağını, ciroda da 2026 yılında 100 milyon dolara ulaşacaklarını belirten Akartepe, bu yatırım ile birlikte toplamda 25 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip olduklarını söyledi.
Ürettikleri teknolojiler ile suyun daha verimli şekilde kullanılabilmesini sağladıklarına dikkat çeken Akartepe, “İklim krizi nedeni ile suyun her geçen gün zor ulaşılabilir bir kaynak olması aslında bizim bu sürdürülebilir teknolojilerimizin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Suyun daha iyiye gidebilme ihtimali olmadığı için bizim işimizin daha kötüye gidebilme ihtimali yok” dedi.
Geliştirdikleri yenilikçi teknolojilerin artık Türkiye’deki yetiştiricilerin de hizmetinde olacağını belirten Akartepe, “Biz karada balık çiftlikleri kuruyoruz. Doğaya bağımlı olmayan balık fabrikaları kuruyoruz. Bu sistemler ağırlıklı olarak Norveç’te ve Japonya’da kullanılıyor. Türkiye’de de bu konuyu bakanlık destekliyor, görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.
Aynı zamanda yetiştiricilerle de detaylı görüşmeler yaptıklarını da söyleyen Akartepe, Yatırımcılarımız bu konuya çok ilgi gösterdi ve çok hevesli çünkü suyumuz bitti. Bizim işimiz ürettiğimiz teknolojileri yetiştiricilerimize aktarıp su ürünleri ihracatımızı yüksek yerlere çıkartıp global pazarda daha güçlü bir oyuncu olmalarını sağlamak. Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği 2 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaştı.
Bu potansiyeli yükseltmek bizim teknolojilerimizi kullanarak artırılabilir. Bu yeni fabrika ile birlikte dünya lideri konumundaki ekipmanlarımızı, sistemlerimizi ülkemizin yetiştiricilerine sunarak hem kaliteyi hem verimliliği artıracağız. İhracat rakamlarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız. Türkiye’nin dünya pazarlarında çok daha güçlü olmasını sağlamak istiyoruz” dedi.
Haluk Bayraktar: Mat’a biz de yatırım yaptık
Fabrika açılışına katılan Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar da katma değeri yüksek ve çevreci, ülkemizin geleceği açısından da önemli bir adım atıldığını söyledi. Kendilerinin de balıkçı bir aileden geldiklerini ve Karadenizli olduklarını dile getiren Bayraktar, Mat Filtre’de küçük bir yatırım yaptıklarını da kaydetti.
Bayraktar sözlerine şöyle devam etti, “Mat Filtre’nin dünyanın en büyük filtrasyon ekipmanları üreticisi olduğunu bizzat gözlemledim. Bu kadar kısa bir zamanda yüzde 100 ihracat yapan ve 56 ülkeye ulaşan, katma değeri yüksek bir alanda ülkemizin bayrağını dünyada dalgalandırıyorsunuz. Yürekten tebrik ediyorum.
Erdem Bey’in 6 yaşında başlayan hayalinin böylesi endüstriyel bir başarıya dönüşme hikayesi gerçekten ibretlik. Biz de bundan 25 yıl önce, bir hayalle bir tutkuyla ülkemizi insansız hava teknolojisinde bağımsızlığına ulaşması için 5 kişiyle adım atmıştık. Bugün 7500 kişiye ulaştık ve dünyanın en büyük SİHA üreticisiyiz. Ülkemizin bağımsız bir şekilde bu teknoloji ile korunmasına katkı sağlıyoruz. Dünyanın 40 farklı ülkesine de ihracat yapıyoruz. Sizler de farklı bir alanda bu başarıyı ortaya koydunuz. Gurur duydum. Vatanımıza milletimize hayırlı olmasını, sizlerin nice başarılı projelere imza atmanızı canı gönülden temenni ediyorum” diye konuştu.