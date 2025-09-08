ESBAŞ'ta fabrikayı kurdu sırada Amerika ve Çin var

Özlem SARSIN

30 yılı aşkın süredir balık çiftlikleri, akvaryumlar, yüzme havuzları ve en­düstriyel su arıtma tesislerine yüksek teknolojiye dayalı çö­zümler sunan MAT Filtrasyon Teknolojileri A.Ş Kurucusu ve Başkanı Erdem Akartepe, açı­lışın ardında DÜNYA’ya yaptığı açıklamada 5. fabrikayı Ameri­ka ve 6. fabrikayı da Çin’de aça­caklarını söyledi.

Biyolojik su arıtma ve filtras­yon teknolojileri alanında dün­ya çapında üretim yapan MAT Filtrasyon Teknolojileri, İzmir ve Dubai’de faaliyet gösteren toplam 3 üretim tesisine ek ola­rak, Ege Serbest Bölge’de 4. fab­rikasının açılışını gerçekleş­tirdi. Açılışa Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar ve çok sayıda konuk katıldı.

Amerika’daki fabrikanın 2026 yılında devreye alınacağı­nı ifade eden Akartepe, “Ame­rika’da lokal bir oluşumla uydu bir fabrika açıp üretime başla­yacağız. Anlaşmalarımızı yap­tık. 5. fabrikamız olacak. Çin’de de 6. fabrikamızı kuracağız. Çinliler orada üretim yapma­mızı istiyorlar. Onlardan üre­tim tesisi kurmamız için tek­lif geldi. Hem Amerika‘da hem Çin’de yabancı ortaklıklar ku­ruyoruz. Yeni tesislerimizde ağırlıklı olarak arıtma ve ba­lık çiftliklerine yönelik ekip­manları üreteceğiz. Biz bura­da geliştirdiğimiz teknolojileri orada da kullanacağız. Ameri­ka’daki fabrikamızdan Ameri­ka kıtasına hitap edeceğiz. Çin fabrikamızdan ise şimdilik sa­dece Çin’in ihtiyaçlarını karşı­layacağız” bilgisini paylaştı.

Mat Filtrasyon’un, kendi sektöründe dünyada lider ko­numda olduğuna işaret eden Akartepe, “Çünkü kapalı devre filtrasyon sistemi ekipmanla­rı üreten hiçbir firma tüm ge­rekli ekipmanları tek bir kay­naktan üretemiyor. Biz, tek bir kaynaktan tüm ekipman­ları sağlayabilecekleri tek fir­mayız. Bu alanda herhangi bir rakibimiz yok. Her sene 5 mil­yon dolar Ar-Ge yatırımı yapı­yoruz" dedi. Mat Filtrasyon’un yüzde 100 ihracat yapan bir fir­ma olduğunu kaydeden Akar­tepe, “Ortadoğu’da çok aktifiz.

Dubai, Abudabi, Suudi Arabis­tan, Katar’da pek çok proje ha­yata geçirdik. Norveç ve Japon­ya ile de çok yoğun çalışıyoruz. Yaklaşık 56 ülkeye ihracat ya­pıyoruz. Bu ülkelerde 650’den fazla proje tamamladık ve üret­tiğimiz 7500’den fazla ileri tek­noloji ürün ile sektörün öncü markalarından biri konumuna ulaştık. 600’ün üzerinde çalı­şanımızla dünya çapında hiz­met veriyoruz. Türk mühen­disliği ve Türk teknolojisini dünyaya ihraç ediyoruz.” dedi

“Üretim kapasitemiz artacak”

Ege Serbest Bölge’deki te­sisin hayata geçmesi ile bir­likte üretim kapasitelerinin yüzde 30 artacağını, ciroda da 2026 yılında 100 milyon dolara ulaşacaklarını belir­ten Akartepe, bu yatırım ile birlikte toplamda 25 bin met­rekare kapalı üretim alanına sahip olduklarını söyledi.

Ürettikleri teknolojiler ile suyun daha verimli şekilde kullanılabilmesini sağladık­larına dikkat çeken Akartepe, “İklim krizi nedeni ile suyun her geçen gün zor ulaşılabilir bir kaynak olması aslında bi­zim bu sürdürülebilir tekno­lojilerimizin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Suyun daha iyiye gidebilme ihtimali olmadığı için bizim işimizin daha kötüye gidebilme ihti­mali yok” dedi.

Geliştirdikleri yenilikçi teknolojilerin artık Türki­ye’deki yetiştiricilerin de hiz­metinde olacağını belirten Akartepe, “Biz karada balık çiftlikleri kuruyoruz. Doğaya bağımlı olmayan balık fabri­kaları kuruyoruz. Bu sistem­ler ağırlıklı olarak Norveç’te ve Japonya’da kullanılıyor. Türkiye’de de bu konuyu ba­kanlık destekliyor, görüş­melerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Aynı zaman­da yetiştiricilerle de detay­lı görüşmeler yaptıklarını da söyleyen Akartepe, Yatırım­cılarımız bu konuya çok ilgi gösterdi ve çok hevesli çün­kü suyumuz bitti. Bizim işi­miz ürettiğimiz teknolojile­ri yetiştiricilerimize aktarıp su ürünleri ihracatımızı yük­sek yerlere çıkartıp global pa­zarda daha güçlü bir oyuncu olmalarını sağlamak. Türki­ye’de su ürünleri yetiştirici­liği 2 milyar doları aşan ih­racat hacmine ulaştı.

Bu po­tansiyeli yükseltmek bizim teknolojilerimizi kullana­rak artırılabilir. Bu yeni fab­rika ile birlikte dünya lideri konumundaki ekipmanları­mızı, sistemlerimizi ülkemi­zin yetiştiricilerine sunarak hem kaliteyi hem verimliliği artıracağız. İhracat rakamla­rımızı çok daha yukarılara ta­şıyacağız. Türkiye’nin dünya pazarlarında çok daha güçlü olmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Haluk Bayraktar: Mat’a biz de yatırım yaptık

Fabrika açılışına katılan Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar da katma değeri yüksek ve çevreci, ülkemizin geleceği açısından da önemli bir adım atıldığını söyledi. Kendilerinin de balıkçı bir aileden geldiklerini ve Karadenizli olduklarını dile getiren Bayraktar, Mat Filtre’de küçük bir yatırım yaptıklarını da kaydetti.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti, “Mat Filtre’nin dünyanın en büyük filtrasyon ekipmanları üreticisi olduğunu bizzat gözlemledim. Bu kadar kısa bir zamanda yüzde 100 ihracat yapan ve 56 ülkeye ulaşan, katma değeri yüksek bir alanda ülkemizin bayrağını dünyada dalgalandırıyorsunuz. Yürekten tebrik ediyorum.

Erdem Bey’in 6 yaşında başlayan hayalinin böylesi endüstriyel bir başarıya dönüşme hikayesi gerçekten ibretlik. Biz de bundan 25 yıl önce, bir hayalle bir tutkuyla ülkemizi insansız hava teknolojisinde bağımsızlığına ulaşması için 5 kişiyle adım atmıştık. Bugün 7500 kişiye ulaştık ve dünyanın en büyük SİHA üreticisiyiz. Ülkemizin bağımsız bir şekilde bu teknoloji ile korunmasına katkı sağlıyoruz. Dünyanın 40 farklı ülkesine de ihracat yapıyoruz. Sizler de farklı bir alanda bu başarıyı ortaya koydunuz. Gurur duydum. Vatanımıza milletimize hayırlı olmasını, sizlerin nice başarılı projelere imza atmanızı canı gönülden temenni ediyorum” diye konuştu.