Fındık ihracat getirisi 2025'in ilk iki ayında 426 milyon doları aştı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, 2025 fındık ihracat verilerini paylaştı. Birlik, 1 Ocak-28 Şubat döneminde 52 bin 259 ton fındık dış satımı gerçekleştirildiğini, ihracat karşılığında 426 milyon 29 bin dolar kazanıldığını açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde 52 bin 291 ton fındık ihracatı yapılmış, 401 milyon 758 bin dolar kazanç elde edilmişti.

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Trabzon'dan yılın ilk iki ayında 15 bin 939 ton fındık ihraç edilerek 142 milyon 998 bin dolar girdi sağlandığının altını çizdi ve şunları kaydetti:

"İlimizden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 1 azalırken, değerde ise yüzde 13 arttı. Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 2025 yılı ocak-şubat aylarında ülkemizden yapılan fındık ihracatının yüzde 34'lük kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. 2024/2025 ihraç sezonunun ilk yarısında ise Trabzon'dan 52 bin 690 ton karşılığında 471 milyon 577 bin dolarlık ihracat yapıldı. Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 31, değerde ise yüzde 61 artış yaşandı."