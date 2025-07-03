‘Fiyatlar artacak’ endişesi ile dış açık yüzde 38,8 yükseldi
Haziran ayında ihracat yüzde 8’lik artışla 20.5 milyar dolar, ithalat da yüzde 15.3 artışla 28,7 milyar olarak gerçekleşti. Geçen ay dış ticaret açığı yüzde 38.8 oranında artarak 8.2 milyar dolara çıktı. İthalattaki artışın ana nedeninin İsrail-İran savaşı yüzünden ‘fiyat artışı’ yaşanacağı endişesinden kaynaklı alımların olduğu belirtildi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği toplantıda, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Buna göre, Türkiye’nin haziran ayı ihracatı yüzde 8 artışla 20.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2022 ve 2023 yıllarından sonra en yüksek üçüncü haziran ihracatı oldu. Türkiye, 2022’de 23.4 milyar dolar, 2023’te 20.8 milyar dolar, 2024 Haziran ayında ise 19 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. 2025’in Ocak-Haziran döneminde ise ihracattaki artış yüzde 4.1 ile 131.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
3 ayda paritenin katkısı 1,6 milyar dolar
Haziran ayında paritenin ihracata katkısı 622 milyon dolar olurken, son 3 ayda parite katkısı 1.6 milyar dolara ulaştı. Yine bu dönemde takvim etkisinden kaynaklı artış 900 milyon dolar oldu. Yıllık bazda ise ihracat 267 milyar dolara çıktı. Haziran ayında mal ithalatı ise mayıs ayına göre düştü ancak geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15.3 oranında artarak 28.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 Haziran ayında mal ithalatı 24.9 milyar dolar, 2025 Mayıs ayında ise 31.5 milyar dolar olmuştu. Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 oranında artarak 8.2 milyar dolar olarak kayıtlara yansıdı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ithalattaki artışta 12 gün süren İsrail-İran savaşının etkisi olduğunu söyledi. Bakan Bolat, bölgedeki gerginlik nedeniyle ‘fiyatlar artar’ endişesinin ithalatçıyı alıma yönlendirdiğini belirtti.
Otomotiv liderlik koltuğunu korudu
Haziran ayı ihracatına sektörler özelinde bakıldığında ise, 3.4 milyar dolarla yine otomotiv sektörü liderliği bırakmadı. Otomotivi, 2.6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.4 milyar dolarla çelik, 1.3 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1.2 milyar dolarla hazır giyim takip etti. Mayıs ayında 14 sektör ihracatta eksi verirken, haziranda 18 sektör ihracatını artırdı. En çok ihracat yapılan ülkeler ise, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa şeklinde sıralandı. 57 ülkede yüzde 50’nin, 108 ülkede yüzde 10’un üzerinde artış yaşandı. Genel tabloda ise 134 ülkeye ihracat arttı.
“Ticaret savaşları döneminde en az hasar için çalışıyoruz”
Bakan Bolat, önemli ihracat pazarlarında durağan seyrin devam ettiğine işaret ederek, “ABD’den gelen ticari kısıtlamalar öncesinde yılın ilk çeyreğinde ABD’de öne çekilen ithalat talebinde artış dikkat çekiyor. Nisan ayında ise bu güçlü artışın bir miktar gerilediği izleniyor.
Diğer taraftan, 13 Haziran 2025’te İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’ı hedef alması Orta Doğu’da halihazırda yüksek seyreden jeopolitik gerilimi artırdı ve küresel ekonomik istikrar üzerinde ilave baskı oluşturdu. ABD ile ticaret savaşı dönemini ihracatımızın en az hasarla atlatması için temaslarımızı artırdık.
İhracatımızda her ay 1 dolar bile üzerine koysak bizim için önemli” dedi. 2025 yılının ilk 6 ayının 5’inde yıllık bazda ihracatın arttığını anlatan Bolat, “Sadece şubat ayında sınırlı bir gerileme gerçekleşti. Bunun da nedeni geçen yılın şubat ayının 29 gün çekmesi nedeniyle 1 gün fazla olması. Haziran ayında ise ihracatımızdaki artış 1.5 milyar doları da aşarak 2024 Temmuz ayı sonrasındaki en yüksek yıllık ihracat artışı oldu. İlk 6 ayda mal ihracatında net 5.2 milyar dolar artış sağlandı” diye konuştu.
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71.5 oldu
Bakan Bolat’ın verdiği dış ticaret verilerine göre, haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 puanlık azalışla yüzde 71.5 olarak gerçekleşti. 2024 Haziran ayında yüzde 76.4 olmuştu. Haziran ayında ithalatta yaşanan artışın; 568 milyon doları 71. Fasıl Kıymetli ve yarı kıymetli taşlardan kaynaklandı.
Bu artışın 488 milyon doları ise işlenmemiş altın ithalatındaki artıştan oldu. Bakan Bolat, “Yakın coğrafyamızdaki bölgesel çatışmalarla birlikte enerji piyasalarında dalgalanmalar yaşandı. Mayıs ayı sonunda 65 dolar/varil olan brent petrol fiyatları ay içinde 80 dolar/varilin üzerine çıkarken, son günlerde sağlanan ateşkes sonrası yeniden geriledi. Bu süreçte enerji ithalatında son iki aydır izlenen düşüş haziran ayında yerini sınırlı bir artışa bıraktı.
Enerji ithalatımız yüzde 1 oranında artışla 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın ve enerji hariç ithalattaki artışta ise 925 milyon dolar artışla motorlu kara taşıtları, 400 milyon dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 369 milyon dolarla kazan ve makine, 186 milyon dolar artışla demir ve çelik, 155 milyon dolarla kakao ve 135 milyon dolarla bakır ve bakırdan eşya öne çıktı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 6.8 puanlık azalışla yüzde 84.1 seviyesine geriledi” açıklamasını yaptı.
İhracatta dar ürün grubuna odaklanmak riskleri artırır
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2025’e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını hatırlattı. Haziran ile birlikte yılın ilk yarısını tamamladıklarını belirten Gültepe, ihracatın yüzde 51’ini bin firmanın gerçekleştirdiğine işaret etti.
“Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatın tabana yayılması büyük önem taşıyor” diyen Gültepe, ihracatta dar ürün grubu ya da belli bölgelere odaklanmanın riskleri artıracağını vurguladı. Türkiye’nin küresel pazarlarda rekabet gücünün zayıflamasının firmaların ihracat motivasyonunu azalttığını söyleyen Gültepe, ihracatta orta ve uzun vadeli hedefler için Türkiye’nin 2-3 yıl önceki rekabetçilik düzeyine dönmesi gerektiğini vurguladı.
Gültepe, şunları söyledi: “İhracat ailemize katılan firma sayısının giderek azalması bize ihracatın sadece büyüklüğü değil, yaygınlığı ve derinliği üzerine de düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatın tabana yayılması, yani tüm sektörlerimizin pozitif katkı vermesi büyük önem taşıyor. Oysa son aylarda 26 sektörün neredeyse yarısı eksi yazıyor. Anadolu’nun üretim gücü yüksek. Bu potansiyeli harekete geçirebilmemiz için yeni desteklere ihtiyacımız var. Büyük şehirlerle birlikte, Anadolu’nun da ihracata daha güçlü katılması gerekiyor.”
Savunma sanayinden 6 ayda 3,6 milyar $’lık ihracat
Savunma ve havacılık sanayi ihracatı haziran ayında yüzde 10,4 artışla 623 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayındaki ihracat ise yüzde 25 artarak 3 milyar 603 milyon dolar oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 12 aylık toplam ihracatımız ise yüzde 23,1 artışla 7 milyar 454 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu yükseliş yalnızca bir istatistik değil, vizyonla kurgulanmış bir kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürüdür" dedi.