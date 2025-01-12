Gezairi Türkiye, ithalat ve ihracat yüklerini Dias Port ile taşıyacak

Müjde DEMİR

Mersin’deki 41 dönümlük alanda bulunan kara terminali Dias Port’u düzenlenen törenle açan Gezairi, bu yeni yatırım ile Türkiye'deki taşımacılık sektöründe önemli bir adım atarak hem iç pazarda hem de uluslararası taşımacılık alanında büyümesini sürdürecek.

1945 yılında Beyrut’ta faaliyete başlayan Gezairi Transport’un, üç kuşaktır sektördeki güçlü varlığını sürdürdüğünü söyleyen Gezairi Türkiye Holding Genel Müdürü Adem Güler, “Türkiye pazarındaki yolculuğumuza 1963 yılında İstanbul’da ofis açarak başladık, 1972 yılında ise Mersin’deki ofisimizi hayata geçirdik.

İlk etapta transit yükler ve gemi acenteliği gibi uzmanlık alanlarımızda ilerleyerek, zamanla proje taşımacılığı ve parsiyel taşımacılık gibi önemli alanlarda da başarılar elde ettik. Bugün, Türkiye’nin ilk 5 markası arasında yer alıyoruz. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerle işbirliği yaparak depoculuk, antrepoculuk ve iş dağıtım konularında uzmanlaştık. Şimdi ise, Gezairi markası altında lojistiğin önemli bir dalı olan kara terminali (Dry Port) uygulamasını başlatarak, sektördeki yenilikçi adımlarımıza bir yenisini daha ekledik” dedi.

41 dönüm alanda hizmet verecek

Yeni faaliyete aldıkları Dias Port’un ilk yatırım miktarının 5 milyon TL olup, yıllık toplam yatırımın ise 2 milyon 400 bin dolar olarak belirlendiğine vurgu yapan Adem Güler, “Toplamda 41 dönüm alanda faaliyet göstereceğiz, bunun 6 bin metrekarelik kısmı kapalı alandır ve bu alanın bin metrekarelik bölümü soğuk hava deposu olarak kullanılacaktır.

Diğer alanlarda ise 220 adet fiş takılabilen soğuk hava depolama alanı bulunacaktır. Konteyner depolama ve elleçleme kapasitemiz yaklaşık 5 bin TEU olup, şu anda planımız 3 bin 500 TEU kapasiteye ulaşmaktır, bu da toplam kapasitemizin yaklaşık yüzde 70’ine denk geliyor” dedi. Konvansiyonel yük depolama ve elleçleme kapasitesinin ise 5 bin 500 metrekarelik bir alana sahip olduğunu belirten Güler, otomobil sektörüne de hizmet vermeyi hedefleyerek, transit gelen otomobillerin geçişlerini planladıklarını kaydetti.

Güçlü ekipman ve yatırımlarla verimlilik artışı sağlanacak

“Mevcut araç ve ekipman sayımızla operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz” diye konuşan Adem Güler, şu anda 2 adet konteyner taşıyıcı (CRS) kullandıklarını, bu vinçlerin konteyner sahasında manevra yaparak depolama alanını optimize etmeye ve konteynerlerin dikey istiflenmesini kolaylaştırmaya olanak sağladığını söyledi. Güler konuşmasına şöyle sürdürdü: “Bunun dışında 11 farklı tonajda forkliftimiz, 12 adet konveyör sistemimiz ve 7 elektrikli trans paletimiz ile yüklerin elleçlenmesini hızlandırıyoruz.

Ayrıca, sahada iç hareketleri yapacak 5 adet konteyner dorseli tırımız da mevcut. Güncel istihdam sayımız 23 kişidir ve bunlar beyaz yaka çalışanlar ile operatörlerden oluşmaktadır. Diğer elleçleme işlemleri için ise dışarıdan hizmet alıyoruz. Bu yatırımlar ve operasyonel kapasitemiz, Dias Port’un sektördeki güçlü konumunu pekiştirecek ve lojistik süreçlerini daha verimli hale getirecektir.”

“Yatırım ve genişleme hamlelerimiz devam ediyor"

Şirketin küresel büyüme stratejisi ve bölgesel genişleme hedefleri hakkında bilgi veren Gezairi Dünya Group CEO’su Jawad Bawarshi de Ürdün, Irak, Suriye, Gürcistan, Kıbrıs, Dubai ve Hindistan gibi önemli pazarlarda ofislerinin bulunduğunu belirtti. Bawarshi, “Bölgesel ve küresel çapta yaptığımız yatırımlarla lojistik sektöründe etkimizi artırmaya devam ediyor, yeni projelerle daha fazla pazar payı kazanmayı hedefliyoruz.

Bu yıl sonuna doğru, Gürcistan’da dry port veya antrepo özelliğine sahip yeni bir tesis açmayı hedefliyoruz. Özellikle transit geçişlerin büyük bir kısmı bu bölgelere kaymış durumda ve biz de bu süreçten ciddi bir pay almaktayız. Bu sebeple, yatırım yapmaya devam ediyoruz ve büyüme stratejimizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.