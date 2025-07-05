Giresun Teknopark 35 ülkeye açıldı, doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Giresun Teknopark, Ağustos 2023'te girişimci firma kabulüne başladı. Yurt içi ve yurt dışından ilginin yüksek olduğu Teknopark'ta 25 firma faaliyet gösteriyor.

Teknoparkta teknoloji ve yazılım geliştiren firmaların ürünlerini sattığı ülke sayısı ise hızla 35'e ulaştı.

"Yakın zamanda yüzde 100 doluluğa ulaşacağız"

Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya, AR-GE firmalarının yoğun talebiyle karşılaştıklarını söyledi. Yakın zamanda yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarını aktaran Kaya, Teknoparkın bölgede önemli bir AR-GE merkezi konumuna geldiğini belirtti.

Muhammet Anıl Kaya, firmalarda 64 nitelikli AR-GE personelinin görev yaptığını da ifade etti.

Firmaların yüzde 70'inin yazılım tabanlı olduğuna işaret eden Kaya, "Yüzde 100 doluluğa ulaştığımızda bölgede yeni girişimlerin, yeni AR-GE potansiyellerinin çıkmasına vesile olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kaya, firmaların yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizerek, bunu sektörel dağılımda önemli bir ivme olarak gördüklerini kaydetti.

Sağlık yazılımı ihracatta önemli rol oynuyor

Firmaların önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Giresun Teknopark'ta sağlık yazılımı ve bitki tanıma uygulaması ihracatta önemli rol oynamaktadır. Savunma sanayisi üzerine faaliyet gösteren yeni AR-GE firmalarımız var. Bunlar dron ve taşıyıcı sistemler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Finansal yazılımlar yapan AR-GE tabanlı firmalarımız da bulunmaktadır."

Kaya, sadece firmaları çeşitli muafiyetlerden yararlandıran değil, aynı zamanda proje altyapısı geliştiren, markaların ticarileşmesine ve uluslararası boyuta taşımasına destek bir Teknopark olmak istediklerini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Giresun Teknopark'a sağladığı desteklerin önemine işaret eden Kaya, "Firmalarımızın süreçlerini yönetebilmeleri, ilerletebilmeleri kolay olmuyor. Burada firmalara sağlanan bilişim personeli muafiyeti, yazılımdan kaynaklı KDV muafiyeti, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti gibi çeşitli avantajlar firmaların projelerini ilerletmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.