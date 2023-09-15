Gürcistan firması, L tipi braket almak istiyor

Türkiye, Gürcistan’ın 10,03 milyar dolarlık ithalatının 2,06 milyar dolarlık kısmını karşılıyor ve ülkenin en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2007 yılından beri Gürcistan’ın en büyük ticari ortağı olmanın yanı sıra, ülkeye en çok doğrudan yatırım yapan ülkelerin de başında geliyor.

Gürcistan’da mobilya sektöründe üretim yapan ve birçok şirketle de iş birliği içerisinde olan firma, Türkiye’den L tipi braket ithalat talebini e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazarak fiyat tekliflerini beklediklerini söylediler.

Alım ilanının detaylarında ürün özelliklerine değinen Gürcistan firmasının ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için basic/demo üyelik talep edebilirsiniz.