Google Haberler

Hamsi ihracatı ekonomiye 10 milyon dolara yakın katkı sağladı

Türkiye, ocak–ağustos döneminde gerçekleştirdiği hamsi ihracatından 9 milyon 942 bin 815 dolar gelir elde etti. İhracatta Belçika ilk sırada yer aldı.

Hamsi ihracatı ekonomiye 10 milyon dolara yakın katkı sağladı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini açıkladı.

Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.

Belçika ilk sırada yer aldı

Gürdoğan, Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttığını vurguladı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını anımsatan Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştığını kaydetti.

Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla Fransa ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya'nın takip ettiğini, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyeli artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA