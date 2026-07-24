Hazır giyim yakın tedarik avantajıyla büyüyecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat­çıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek, küresel ticarette yaşa­nan gelişmelerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu be­lirterek, bu avantajların kalı­cı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü artıracak yapısal adımların hayata geçi­rilmesinin büyük önem taşıdı­ğını söyledi.

Küresel ticarette artan jeopo­litik risklerin tedarik zincirle­rini yeniden şekillendirdiğine dikkati çeken Aytek, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından Batılı alıcıların güve­nilir ve yakın tedarikçilere yö­neliminin hız kazandığını vur­guladı. Türkiye'nin güçlü üre­tim altyapısı, yüksek kalite standartları ve hızlı teslimat kabiliyetiyle bu süreçte önem­li bir avantaj yakaladığını belir­ten Aytek, AHKİB olarak ortaya çıkan fırsatları etkin bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

“Zorlu koşullara rağmen ihracatımızı çift haneli artırdık”

AHKİB'in 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 289 milyon dolarlık ihracata ulaş­tığını ve geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 24,6 büyüme kaydettiğini anımsatan Başkan Aytek, bu başarının küresel eko­nomideki zorlu koşullara rağ­men elde edildiğini söyledi.

Söz konusu performansın, Birlik üyelerinin güçlü üretim altyapı­sını, yüksek rekabet kabiliyetini ve pazar çeşitlendirme strate­jilerini başarıyla hayata geçir­diğini ortaya koyduğunu ifade eden Aytek, elde edilen ihracat artışının sektörün dayanıklılı­ğını ve değişen küresel koşullara uyum yeteneğini de gözler önü­ne serdiğini vurguladı.

"Yeşil Mutabakat Türkiye için büyük fırsat"

Avrupa Yeşil Mutabakatı sü­recinin hazır giyim sektöründe yeni bir dönemi başlattığını be­lirten Aytek, sürdürülebilir üre­tim, stok optimizasyonu ve hızlı tedarik kabiliyetinin önümüz­deki yıllarda rekabetin belirle­yici unsurları olacağını söyledi. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlı­ğı, güçlü sanayi altyapısı ve es­nek üretim kabiliyeti sayesinde bu dönüşümden en fazla fayda sağlayabilecek ülkeler arasın­da yer aldığını belirten Aytek, "Artık rekabet yalnızca kalite­li üretim yapmakla sınırlı değil.

Talebi doğru okuyabilen, stok­larını etkin yöneten, müşteri ta­leplerine en hızlı şekilde cevap verebilen firmalar öne çıkacak. Türkiye'nin sahip olduğu hız ve esneklik avantajını doğru poli­tikalarla desteklemesi halinde Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendireceğine ina­nıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bölgemiz güçlü üretim merkezlerinden biri"

Bölgesel teşvik mekanizmala­rının güçlendirilmesinin sektö­rün rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Aytek, özellikle sigor­ta primi işveren desteğinin emek yoğun hazır giyim sektörü açısın­dan önemli katkılar sağlayaca­ğını, döviz dönüşüm desteğinin uzatılarak oranının net ihracatçı sektörler için artırılmasının ha­yati önem taşıdığını kaydetti.

"Hedef Avrupa'da pazar payını artırmak"

Yeni pazar stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AHKİB Başkanı Aziz Aytek, önceliklerinin AB pazarındaki mevcut payı artırmak olduğunu belirtti. Türkiye'nin güvenli ve yakın tedarik merkezi kimliğinin AB pazarı için önemli bir avantaj sunduğunu ifade eden Aytek, şunları söyledi: "AB ülkeleri, sektörümüz açısından en büyük ve en stratejik pazar olmayı sürdürüyor.

Güvenli ve sürdürülebilir tedarik açısından Türkiye'nin AB için güçlü bir çözüm ortağı olduğu artık tartışmasız bir gerçek. Türkiye'nin bugün AB'nin hazır giyim ithalatındaki payının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Aytek, Avrupa Birliği'nin 2025 yılında 103,3 milyar euroluk hazır giyim ithalatı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Mevcut pazar payının yüzde 15'e yükseltilmesi halinde Türkiye'nin yaklaşık 6 milyar euroluk ilave ihracat potansiyeli yakalayabileceğini belirten Aytek, "Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirebilecek önemli bir potansiyele sahibiz. Mevcut avantajlarımızı kalıcı kazanımlara dönüştürmek, sektörümüz için en gerçekçi ve en verimli büyüme stratejisidir" dedi.