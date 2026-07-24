Hazır giyim yakın tedarik avantajıyla büyüyecek
AHKİB Başkanı Aziz Aytek, küresel ticarette değişen tedarik zincirlerinin Türkiye için önemli bir fırsat yarattığını belirterek, bu avantajın kalıcı ihracat artışına dönüşmesi için rekabet gücünü artıracak yapısal destekler ile dijital dönüşüm yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aytek, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, bu avantajların kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için rekabet gücünü artıracak yapısal adımların hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Küresel ticarette artan jeopolitik risklerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğine dikkati çeken Aytek, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ardından Batılı alıcıların güvenilir ve yakın tedarikçilere yöneliminin hız kazandığını vurguladı. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, yüksek kalite standartları ve hızlı teslimat kabiliyetiyle bu süreçte önemli bir avantaj yakaladığını belirten Aytek, AHKİB olarak ortaya çıkan fırsatları etkin bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.
“Zorlu koşullara rağmen ihracatımızı çift haneli artırdık”
AHKİB'in 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 289 milyon dolarlık ihracata ulaştığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 büyüme kaydettiğini anımsatan Başkan Aytek, bu başarının küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen elde edildiğini söyledi.
Söz konusu performansın, Birlik üyelerinin güçlü üretim altyapısını, yüksek rekabet kabiliyetini ve pazar çeşitlendirme stratejilerini başarıyla hayata geçirdiğini ortaya koyduğunu ifade eden Aytek, elde edilen ihracat artışının sektörün dayanıklılığını ve değişen küresel koşullara uyum yeteneğini de gözler önüne serdiğini vurguladı.
"Yeşil Mutabakat Türkiye için büyük fırsat"
Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinin hazır giyim sektöründe yeni bir dönemi başlattığını belirten Aytek, sürdürülebilir üretim, stok optimizasyonu ve hızlı tedarik kabiliyetinin önümüzdeki yıllarda rekabetin belirleyici unsurları olacağını söyledi. Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı, güçlü sanayi altyapısı ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde bu dönüşümden en fazla fayda sağlayabilecek ülkeler arasında yer aldığını belirten Aytek, "Artık rekabet yalnızca kaliteli üretim yapmakla sınırlı değil.
Talebi doğru okuyabilen, stoklarını etkin yöneten, müşteri taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilen firmalar öne çıkacak. Türkiye'nin sahip olduğu hız ve esneklik avantajını doğru politikalarla desteklemesi halinde Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bölgemiz güçlü üretim merkezlerinden biri"
Bölgesel teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesinin sektörün rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Aytek, özellikle sigorta primi işveren desteğinin emek yoğun hazır giyim sektörü açısından önemli katkılar sağlayacağını, döviz dönüşüm desteğinin uzatılarak oranının net ihracatçı sektörler için artırılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.
"Hedef Avrupa'da pazar payını artırmak"
Yeni pazar stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AHKİB Başkanı Aziz Aytek, önceliklerinin AB pazarındaki mevcut payı artırmak olduğunu belirtti. Türkiye'nin güvenli ve yakın tedarik merkezi kimliğinin AB pazarı için önemli bir avantaj sunduğunu ifade eden Aytek, şunları söyledi: "AB ülkeleri, sektörümüz açısından en büyük ve en stratejik pazar olmayı sürdürüyor.
Güvenli ve sürdürülebilir tedarik açısından Türkiye'nin AB için güçlü bir çözüm ortağı olduğu artık tartışmasız bir gerçek. Türkiye'nin bugün AB'nin hazır giyim ithalatındaki payının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Aytek, Avrupa Birliği'nin 2025 yılında 103,3 milyar euroluk hazır giyim ithalatı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
Mevcut pazar payının yüzde 15'e yükseltilmesi halinde Türkiye'nin yaklaşık 6 milyar euroluk ilave ihracat potansiyeli yakalayabileceğini belirten Aytek, "Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirebilecek önemli bir potansiyele sahibiz. Mevcut avantajlarımızı kalıcı kazanımlara dönüştürmek, sektörümüz için en gerçekçi ve en verimli büyüme stratejisidir" dedi.