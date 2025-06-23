“Hedef kitlemizde 4,5 milyon işletme var”
Dijital ticaretteki yılların deneyimi iki kardeşi girişimci yaptı. 2023’de Hatay’da doğan şirketin hedef kitlesinde 4,5 milyon işletme yer alıyor. Şirket, globale açılarak dijital ticarette hızı katlayan yazılımları ve yapay zeka modülleri ile ön plana çıkmayı hedefliyor.
Sevilay ÇOBAN
Tecrübeleri ‘dijital ticaret’ kavramı henüz yeni yeni ete kemiğe büründüğü yıllara dayanıyor… Özellikle büyük şirketlerin bu operasyonu yürütürken birden fazla program ve yazılım alt yapısına ihtiyaç duyduğunu, bunun da süreçlerde entegrasyon sorunu ortaya çıkardığını fark ettiler…
Dijital ticaret sektöründe “Ultra Hızlı Dijital Ticaretin Yeni Adı” sloganıyla faaliyet gösteren Ultegra adlı girişimin kurucu ortakları Duygu Erim ve Osman Okan, “Dijital ticaret yapmayı karar verdiğinizde en az 5 tane program almanız gerekiyor. Haliyle ister istemez kompleks yapılar daha hantal bir hale geliyor. Biz de oradan yola çıkarak, bütün bu hizmetleri bir arada sunan bir girişimi hayata geçirmek istedik” dedi.
Girişimin kuruluş hikayesini DÜNYA Gazetesi’ne anlatan Erim ve Okan, Duygu Erim, “İşe ilk adım attığımızda bir ticaret sistemi alt yapısı, bir e-fatura sisteminin kurgulanması, bir ödeme sisteminin olması gibi tümleşik yapı kurmak istedik. 2020 yılında üç birleşenle bir teknoparka müracaat ettik. O zaman bize dediler ki ‘sadece bir tane seçin, hepsini bir arada sunamazsınız’. Oysa Teknoloji her şeye izin veriyor. Sadece biz yapmak isteyelim. Şirketi 2023 kurduk ve yaklaşık 5 yıldır da bu proje üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
"1 ürünü 30 saniyede satışa açıyoruz"
Merkezi envanter sistemi yönetiminin önemine değinen Okan, “Birden fazla birleşenin sistemsel olarak haberleşebilmesi çok zor. ERP'ye bir güncelleme yapıldığında çoğu zaman entegrasyon firmasının bundan haberi olmuyor. Ya da tam tersi…
Veya ikisi de birbirinden farklı teknolojiyle yazıldığı için uyum süreci zora giriyor. Daha önceki iş hayatlarımızda bu durumu acı tecrübelerle öğrendik. Yaşadığınız bu kötü tecrübeler de bizi girişimciye yaptı” diye konuştu. Erim, sürekli teknolojiye yatırım yaptıklarını ifade ederek, “En güncel teknolojiyi takip ediyoruz. Mesela kimse henüz yapay zekâyı konuşmazken biz bir mesajlaşma servisi üzerinden soru-cevap sistemi organize etmiştik. Şu anda onu yapay zekâ ile içeriğe entegre ettik. Geldiğimiz noktada bir tane ürünü tüm platformlarda 30 saniyenin altında satışa açıyoruz.
Bu da işletmeleri çok büyük bir iş yükünden kurtarırken verimlilik noktasında fayda sağlıyor. Çünkü bu iş zaman açısından bir maliyet getirdiği gibi bu süreci yönetecek bir ekibin de istihdam edilmesi anlamına geliyor. Ultegra, firmalara hazır bir şekilde ürünlerini teslim ediyor” şeklinde konuştu.
Firmaya özel paket sistemi
Türkiye'deki 4,5 milyon işletmenin hedef kitlelerinde yer aldığını anlatan Okan, “Türkiye'de e-ticareti yapan firma sayısı yaklaşık 500 bin. Ama geri kalanların da dijitalleşmeleri gerekiyor. O yüzden bizim hedef kitlemiz 4,5 milyon. Şirketlere e-ticaret sitelerine ürün entegrasyonun yanı sıra e-fatura hizmetini de sunuyoruz. Ama standart paket satışı mantığıyla ilerlemiyoruz. Firmanın performansına göre içerideki kullanım alanlarını belirliyoruz. İhtiyacı yoksa o firma niye onun bedelini ödesin ki? Bizim amacımız işletmelerin hayatını kolaylaştırmak, zorlaştırmak değil” şeklinde konuştu.
“Muhasebe sistemi içerde kalıyor
“Ultegra sayesinde elde ettiği kârı pazarlamaya ya da başka alanlara harcamasına vesile olup işletmeleri büyütüyoruz” diyen Okan, şunları söyledi: “Çünkü firmaların operasyonel bütün yükünü alıyoruz. Mevcut durumda pazar yerleri neyi diretiyorsa dijital ticaret yapan firma da onu kabul etmek zorunda. İşte biz onu yıktık. Biz firmanın kendi muhasebesini tutmasını sağlıyoruz.
Pazar yerleriyle oturup mutabakat yaptığı zaman ‘hangi sipariş için ne komisyon faturası kesilmiş, ne kargo faturası kesilmiş, iade faturası ne kadar kesilmiş’ bunların hepsini ortaya döküp kendi muhasebesini kendi tutabiliyor.”
Müşteri portföylerinin 200’ün üzerine çıktığını kaydeden Erim, “Müşterilerimizin sorunlarını çözme süresinde ortalamada 55 dakikanın altındayız. Dijital ticaret 7 gün 24 saat devam etiği için ulaşılamamak gibi bir lüksümüz yok. Ekiplerimiz dönüşümlü olarak her dakika hizmet verir halde ve sorulara cevap verir haldeyiz.
Mesela geçtiğimiz kasım ayında bizim telefonumuz hiç çalmadı. Çünkü hiçbir sorun yaşamadıkHer geçen gün de daha da nasıl kusursuz hale getiririz diye sistemde bir sürü güncellemeler yapıyoruz. 2020'de bu yana Ultegra'nın 5. versiyonu, köklü olarak 3. yapısal değişikliğine gidiyoruz. Yani yakın bir zamanda Utegra Evolution 3'ü çıkaracağız” ifadelerini kullandı.
2026’da globale açılacak
15 kişilik bir ekipleri olduğunu anlatan Okan, “İlk tohum yatırımı 2023'te kurulurken aldık. Sonra kendi öz sermayemizle devam ettik. Bu sene, mayıs başında ikinci yatırımcımız Happy Center’ın CEO’su Yavuz Altun oldu. Şimdi seri A yatırım sürecine başladık. Onunla ilgili olarak da Ventures'larla ve melek yatırımcılarla görüşüyoruz. Hedef 2026 yılında globale açılmak. Geçen sene 12 milyon dolara değerlemeye ulaştık. Şimdi yeniden bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.
Verimlilik yüzde 50 artıyor
Okan, müşterilerinin genelde orta ölçekli firmalardan oluştuğunu söyleyerek, “Firmalara yaklaşık %50 verimlilik sağlıyoruz. Personel maliyetini de aşağıya çekiyoruz. Burada sadece bir uzmanla her yeriyi yönetebiliyorsunuz. Bir orkestra edinmiş oluyorsunuz. Bizim yaptığımız, bizim kurguladığımız sistemi Türkiye'de yapan yok. Dünyada iki tane rakibimiz var. Biri açık kaynak kodlu Belçikalı OD, diğeri Hintli Soho” diye konuştu.
Hatay’da kuruldu 48 gün sonra deprem oldu
Okan ve Erim, girişimin temellerinin Hatay’da atıldığını aktarırken, “İstanbul’da doğru yatırımcılara ulaşamadık. 2023’te Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın davetlisi olarak Hatay'da girişimcilik günlerinde çıktık biz sahneye. Çünkü İstanbul'da doğru yatırımcılara ulaşamadık. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın davetlisi olarak gittiğimizde 6 tane yatırımcı bizimle ilgilendi. Happy Center’ın CEO’su Yavuz Bey'le biz Hatay'da tanıştık. Ve Yavuz Bey'in ilk bizim projemizden etkilendiği yer Hatay'dır. Bir gönül borcu olarak Hatay'da şirketleştik. 6 Şubat depreminden bir hafta önceydi. Hedefimiz orada istihdamı arttırıp büyümekti” dedi.