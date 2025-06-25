Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Geleneksel mal ihraca­tının yanında turizm, müteahhitlik, sağlık, eğitim, bilişim ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde elde edilen başarılar, Türkiye’nin küresel hizmet ticaretindeki konumu­nu güçlendiriyor. 2024 yılında en yüksek hizmet ticareti sağla­yan ülkeler arasında ABD, Bir­leşik Krallık, İspanya ve Hin­distan’dan sonra beşinci sıraya yükselen Türkiye’nin bu yılki hedefi, hizmetler ihracatında 121 milyar doları yakalamak.

Ticaret Bakanlığı verilerine gö­re, bu yılın ilk 4 ayında sektörün yıllıklandırılmış ihracatı 116.5 milyar dolar oldu. Bilindiği gibi 2024 yılında 261.8 milyar dolar­lık mal ihracatı ve 115.2 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla Tür­kiye’nin toplam ihracat rakamı 377.1 milyar dolar olarak kayıt­lara geçti. Geçen yıl hizmetler ihracatının cari açığa katkısı ise 62 milyar dolar oldu.

“Lojistikte ilk 10’dayız”

Dünyada hizmetler sektörü yüzde 8 büyürken Türkiye’nin yüzde 10’un üzerinde bir büyü­me yakaladığını belirten Tica­ret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatındaki ivme sayesinde geçen yıl cari açığın 39.9 mil­yar dolardan 10.1 milyar dola­ra gerilediğini söyledi. Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Ar­tırılması Projesi (HİSER) kap­samında düzenlenen HİSER Kümelenme Konferansı’nda konuşan Bakan Bolat, başta tu­rizm ve lojistik olmak üzere her kategoride çıtanın yükseldiği­ni söyledi.

“Her gün 800 dünyalı Türk dizisi izliyor” diyen Bolat, şöyle devam etti: “Belli başlı hiz­met sektörlerinde son yıllarda kaydedilen gelişmeleri incele­diğimizde farklı sektörlerde kü­resel rekabet gücümüz her ge­çen gün artıyor. Turizm gelirle­rinde en yüksek geliri sağlayan 6’ncı ülke olan Türkiye, yaban­cı ziyaretçi sayısı bakımından ise bir basamak yükselerek dör­düncü sıraya yerleşti. Lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihra­catında, dünyada ilk 10’da yer alıyoruz.

Fuarcılıkta 903 bin uluslararası katılımcıyla dün­yada 10’uncu sıradayken, müte­ahhitlik sektöründe firma sayısı bakımından dünyada ikinci sı­radayız. Kültür ve eğlence hiz­metlerinde dünyanın en büyük 5 içerik ihracatçısı arasında bu­lunan ülkemiz, 337 bin uluslara­rası öğrenciyle eğitim hizmet­lerinde dünyada ilk 10 ülke ara­sında yer almayı başardı. 2024 yılında bilişim sektörümüz 4.9 milyar dolar, sağlık turizmi ise 3 milyar dolarlık ihracat gerçek­leştirdi.”

Dağıtım ağları da dahil edildi

2025 yılsonu için mallar ve hizmetler toplam ihracat hede­finin 390 milyar dolar, hizmet ihracatı hedefinin de 121 milyar dolar olduğunu hatırlatan Ba­kan Bolat, “Yıl sonunda bu hede­fi yakalayıp aşmak için Ticaret Bakanlığı olarak canla başla ça­lışıyoruz.

İhracatçılarımızın sa­hada yazdığı başarı hikâyeleri, yalnızca gurur kaynağımız değil; aynı zamanda Türkiye’nin kü­resel vizyonunu gerçeğe dönüş­türen en güçlü dayanağımız. Bu amaçla bugün de Ticaret Bakan­lığımızın bütçesinin büyük bir kısmını destek programlarımıza aktarıyoruz. 2024 yılında hizmet sektörlerine 7 milyar TL’yi aşan bir kaynak aktardık.

Bu yıl da ay­nı şekilde tüm imkanlarımızla hizmet sektörlerinin arkasın­da olmaya devam edecek ve 7.3 milyar TL tutarında bir destek sağlayacağız. Proje niteliği olan desteklerin yanı sıra pazara giriş belgesi, fuar alanı yapımı ve yurt dışı lojistik dağıtım ağlarını da prefinansman protokolüne dahil etmiş durumdayız” dedi.

952 firma HİSER’den faydalandı

Öte yandan HİSER projesinin ihracatçılara finansal katkının ötesinde bir kümelenme proje­si olduğunu bildiren Bolat, pro­jenin sektörel işbirliğini teşvik ettiğini ve ortak hareket etme kültürünü geliştiren stratejik bir program olduğuna işaret et­ti.

Bolat, HİSER projesinin eği­timler, danışma hizmetleri, ku­rumsal kapasitenin güçlendiril­mesinin yanında toplu tanıtım faaliyetleri gibi unsurlarla des­teklendiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: “HİSER, ihra­cat ile ilk kez tanışan işletmeleri küresel marka haline getirmek için de destekliyor. İhracata ha­zırlık süreci açısından HİSER projesi çok iyi bir başlangıç plat­formu, hizmet ihracatı ailesine katılacaklara tavsiye ediyoruz. Bütün destek programlarımız ihracatçılarımızın hizmetinde.

Bu yıla 77 eylemden oluşan ihra­cat eylem programı ile başladık, bunları tanıttık. Bunlar içinde hizmet ve mal ihracatına yönelik programlarımız var. Finansman konusunda Eximbank üzerin­den piyasa maliyetlerinin yarısı kadar maliyetle finansmana ula­şım imkanları sunuyoruz. Vergi indirimi dahil birçok kalemler­de önemli destekler var. HİSER projesi kapsamında 952 firma tarafından yapılan 43 projeyi çok değerli buluyoruz. Bunların devam etmesini diliyoruz.”

Hizmet ihracatında sektörel görünüm

Turizm: 2024 yılında 60.5 milyar dolar gelir

Lojistik ve taşımacılık: 2024’te 39.9 milyar dolar gelir

Yurt dışı müteahhitlik: 542.3 milyar dolarlık proje

Fuarcılık ve diğer hizmetler: 2024’te 6.1 milyar dolar

Bilişim ve yazılım: 4.9 milyar dolar 2024 geliri

Kültür ve eğlence hizmeti: 602 milyon dolar

Eğitim hizmetleri: 2.9 milyar dolar

Sağlık turizmi: 1.5 milyon kişi, 3 milyar dolar gelir

HİSER kapsamında ‘en iyi’ 6 proje ödül aldı

En İyi İhtiyaç Analizi: “Gaziantep Yazılım Ve Bilişim Kümesi” En İyi Eğitim: HTK, “Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi”

En İyi Danışmanlık: TOBB, “Soft Away”

En İyi Tanıtım: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, “Trabzon Sağlık Turizmi Kümelenmesi”

En İyi Ticaret Heyeti: Hizmet İhracatçıları Birliği, “Eğitim Hizmetleri İhracatı Kümelenmesi”

En İyi Alım Heyeti: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, “Sağlık İçin Bursa”