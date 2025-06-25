Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
Hizmet ihracatında dünya ortalamasının üzerinde büyüyen Türkiye, bu yıl 121 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. 2025’te sektöre 7.3 milyar dolarlık hibe desteği vereceklerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyada günlük 800 milyon kişinin Türk dizisi izlediğini belirtti.
Nurdoğan A. ERGÜN
Geleneksel mal ihracatının yanında turizm, müteahhitlik, sağlık, eğitim, bilişim ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde elde edilen başarılar, Türkiye’nin küresel hizmet ticaretindeki konumunu güçlendiriyor. 2024 yılında en yüksek hizmet ticareti sağlayan ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, İspanya ve Hindistan’dan sonra beşinci sıraya yükselen Türkiye’nin bu yılki hedefi, hizmetler ihracatında 121 milyar doları yakalamak.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında sektörün yıllıklandırılmış ihracatı 116.5 milyar dolar oldu. Bilindiği gibi 2024 yılında 261.8 milyar dolarlık mal ihracatı ve 115.2 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla Türkiye’nin toplam ihracat rakamı 377.1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl hizmetler ihracatının cari açığa katkısı ise 62 milyar dolar oldu.
“Lojistikte ilk 10’dayız”
Dünyada hizmetler sektörü yüzde 8 büyürken Türkiye’nin yüzde 10’un üzerinde bir büyüme yakaladığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatındaki ivme sayesinde geçen yıl cari açığın 39.9 milyar dolardan 10.1 milyar dolara gerilediğini söyledi. Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) kapsamında düzenlenen HİSER Kümelenme Konferansı’nda konuşan Bakan Bolat, başta turizm ve lojistik olmak üzere her kategoride çıtanın yükseldiğini söyledi.
“Her gün 800 dünyalı Türk dizisi izliyor” diyen Bolat, şöyle devam etti: “Belli başlı hizmet sektörlerinde son yıllarda kaydedilen gelişmeleri incelediğimizde farklı sektörlerde küresel rekabet gücümüz her geçen gün artıyor. Turizm gelirlerinde en yüksek geliri sağlayan 6’ncı ülke olan Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısı bakımından ise bir basamak yükselerek dördüncü sıraya yerleşti. Lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatında, dünyada ilk 10’da yer alıyoruz.
Fuarcılıkta 903 bin uluslararası katılımcıyla dünyada 10’uncu sıradayken, müteahhitlik sektöründe firma sayısı bakımından dünyada ikinci sıradayız. Kültür ve eğlence hizmetlerinde dünyanın en büyük 5 içerik ihracatçısı arasında bulunan ülkemiz, 337 bin uluslararası öğrenciyle eğitim hizmetlerinde dünyada ilk 10 ülke arasında yer almayı başardı. 2024 yılında bilişim sektörümüz 4.9 milyar dolar, sağlık turizmi ise 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.”
Dağıtım ağları da dahil edildi
2025 yılsonu için mallar ve hizmetler toplam ihracat hedefinin 390 milyar dolar, hizmet ihracatı hedefinin de 121 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, “Yıl sonunda bu hedefi yakalayıp aşmak için Ticaret Bakanlığı olarak canla başla çalışıyoruz.
İhracatçılarımızın sahada yazdığı başarı hikâyeleri, yalnızca gurur kaynağımız değil; aynı zamanda Türkiye’nin küresel vizyonunu gerçeğe dönüştüren en güçlü dayanağımız. Bu amaçla bugün de Ticaret Bakanlığımızın bütçesinin büyük bir kısmını destek programlarımıza aktarıyoruz. 2024 yılında hizmet sektörlerine 7 milyar TL’yi aşan bir kaynak aktardık.
Bu yıl da aynı şekilde tüm imkanlarımızla hizmet sektörlerinin arkasında olmaya devam edecek ve 7.3 milyar TL tutarında bir destek sağlayacağız. Proje niteliği olan desteklerin yanı sıra pazara giriş belgesi, fuar alanı yapımı ve yurt dışı lojistik dağıtım ağlarını da prefinansman protokolüne dahil etmiş durumdayız” dedi.
952 firma HİSER’den faydalandı
Öte yandan HİSER projesinin ihracatçılara finansal katkının ötesinde bir kümelenme projesi olduğunu bildiren Bolat, projenin sektörel işbirliğini teşvik ettiğini ve ortak hareket etme kültürünü geliştiren stratejik bir program olduğuna işaret etti.
Bolat, HİSER projesinin eğitimler, danışma hizmetleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin yanında toplu tanıtım faaliyetleri gibi unsurlarla desteklendiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: “HİSER, ihracat ile ilk kez tanışan işletmeleri küresel marka haline getirmek için de destekliyor. İhracata hazırlık süreci açısından HİSER projesi çok iyi bir başlangıç platformu, hizmet ihracatı ailesine katılacaklara tavsiye ediyoruz. Bütün destek programlarımız ihracatçılarımızın hizmetinde.
Bu yıla 77 eylemden oluşan ihracat eylem programı ile başladık, bunları tanıttık. Bunlar içinde hizmet ve mal ihracatına yönelik programlarımız var. Finansman konusunda Eximbank üzerinden piyasa maliyetlerinin yarısı kadar maliyetle finansmana ulaşım imkanları sunuyoruz. Vergi indirimi dahil birçok kalemlerde önemli destekler var. HİSER projesi kapsamında 952 firma tarafından yapılan 43 projeyi çok değerli buluyoruz. Bunların devam etmesini diliyoruz.”
Hizmet ihracatında sektörel görünüm
Turizm: 2024 yılında 60.5 milyar dolar gelir
Lojistik ve taşımacılık: 2024’te 39.9 milyar dolar gelir
Yurt dışı müteahhitlik: 542.3 milyar dolarlık proje
Fuarcılık ve diğer hizmetler: 2024’te 6.1 milyar dolar
Bilişim ve yazılım: 4.9 milyar dolar 2024 geliri
Kültür ve eğlence hizmeti: 602 milyon dolar
Eğitim hizmetleri: 2.9 milyar dolar
Sağlık turizmi: 1.5 milyon kişi, 3 milyar dolar gelir
HİSER kapsamında ‘en iyi’ 6 proje ödül aldı
En İyi İhtiyaç Analizi: “Gaziantep Yazılım Ve Bilişim Kümesi” En İyi Eğitim: HTK, “Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi”
En İyi Danışmanlık: TOBB, “Soft Away”
En İyi Tanıtım: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, “Trabzon Sağlık Turizmi Kümelenmesi”
En İyi Ticaret Heyeti: Hizmet İhracatçıları Birliği, “Eğitim Hizmetleri İhracatı Kümelenmesi”
En İyi Alım Heyeti: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, “Sağlık İçin Bursa”