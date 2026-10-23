İhracata çifte kıskaç: Sınırda çile, AB’de deport
İhracat taşımalarında kriz büyüyor. Schengen vizesinde 90 gün/180 gün kuralı nedeniyle sınırdan geri çevrilen Türk TIR sürücüsü sayısı hızla artarken, Kapıkule'de çıkış süresi ise 248 saate ulaştı. Savaş nedeniyle geçiş belgesi sorunları da katlandı. AB’ye çağrı yapan lojistikçiler, sürücülere ayrı statü istiyor.
Aysel YÜCEL
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 200 milyar euroyu aşan ticaret hacmini taşıyan karayolu lojistiği, vize kısıtlamaları ve sınır kapılarındaki kuyrukların yarattığı çifte baskıyla karşı karşıya. Schengen coğrafyası genişlemesine rağmen Türk TIR sürücülerine 180 günde en fazla 90 gün kalış kuralının uygulanması operasyonları kilitliyor.
Sınırda beklerken, yükleme-boşaltma yaparken ve takograf gereği dinlenirken vize süresini dolduran sürücüler yeni sefere çıkamıyor; geri çevrilme, para cezası ve giriş yasağı yaptırımlarıyla karşılaşıyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde; UTİKAD, DEİK Lojistik İş Konseyi, AND, END, LİKİTDER, GAİD ve TÜMKONDER katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında AB’ye acil çözüm çağrısı yapıldı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, profesyonel sürücülerin turistlerle aynı kurallara tabi tutulmasının ticareti aksattığını belirterek mesleğe özel statü istedi.
Schengen büyüdü, süre değişmedi
Schengen uygulamasının 1995’te 7 ülke ve 1,6 milyon kilometrekareyle başlayıp Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla 29 ülke ve 4,5 milyon kilometrekareye ulaştığını belirten Aras, alan üç katına çıkarken, 90/180 gün kuralının değişmediğini vurguladı. Aras, “Schengen’de yükleme, boşaltma, takograf dinlenmesi ve sınır beklemelerinde süre işliyor. Yük hazır, müşteri bekliyor ama sürücü sınırdan geçemiyor.
TIR sürücüsü turist değildir” dedi. Özellikle Sırbistan-Hırvatistan sınırında denetimlerin sıkılaştığını bildiren Aras, beklemelerden kaynaklanan 1-2 günlük gecikmelerde dahi sürücülerin geri gönderildiğini söyledi. UND anketine göre, son 10 günde Hırvatistan, Bulgaristan ve Almanya’dan geri çevrilen 150 sürücü derneğe başvurdu. Pasaporta işlenen giriş yasakları teslimatları aksatırken, raf ömrü bulunan gıda ve acil ilaç sevkiyatlarında ciddi riskler oluşturuyor.
SRC-3 belgeli sürücüye özel statü talebi
Pilot ve gemi adamlarında olduğu gibi SRC-3 belgeli profesyonel sürücülere uzun süreli vize verilmesini ve 90 gün kuralından muafiyet tanınmasını talep eden Aras, gri veya yeşil pasaportun istismarlar nedeniyle çözüm olmadığını belirtti.
AB Komisyonu’nun 29 Ocak 2026 tarihli strateji belgesinde sürücülerin hareket ihtiyacını kabul ettiğini hatırlatarak düzenlemenin yasalaşmasını istedi. 2025 verilerine göre, Türkiye-AB mal ticaretinin 217,6 milyar euro olduğunu, Türkiye’nin AB’nin 5. büyük ortağı konumunu geldiğini aktaran Aras, çevrilen araçların Türkiye’deki AB sermayeli tesislerin parçalarını da taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin yılda 30 bin Avrupalı çekici satın aldığını ve AB’de 502 bin sürücü açığı olduğunu hatırlatan Aras, engellerin Avrupa tedarik zincirine de doğrudan zarar verdiğini kaydetti.
Savaş nedeniyle geçiş belgeleri erken tükendi
Savaş sebebiyle Ukrayna güzergâhının kapanması taşımaları Macaristan’a yöneltti. Yıllık 145 binlik kotanın tükenmesi üzerine Ticaret ve Ulaştırma bakanlıklarının girişimleriyle 10 bin ek geçiş belgesi (dozvola) temin edildi. Günde 500 belge tüketen sektör için bu miktarın yetersiz olduğunu ifade eden Aras, yılsonuna kadar Macaristan’dan 10-15 bin ek kota daha beklediklerini açıkladı.
Kapıkule’de bekleme 10 günü aştı
Dış ticaret son 5 yılda yüzde 61 artarken sınır altyapısı yetersiz kaldı. Bulgaristan Kapitan Andreevo Kapısı’ndaki yenileme çalışmaları kapasiteyi günlük 250- 300 araç düşürdü. Araçların Hamzabeyli’ye yönelmesiyle kuyruklar 16 kilometreyi, bekleme süreleri 248 saati (10 gün) buldu. Araç başı günlük kayıp 200 Euro’ya ulaştı. Dereköy Kapısı 3,5 ton altı araçlara açılarak günde 100-150 araç tahliye edilirken, yalnızca TIR’lara hizmet verecek yeni sınır kapısının devreye girmesinin 2-3 yıl sürebileceği belirtildi.