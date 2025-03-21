İhracatçılardan özel istek analiz fiyatlarına tepki!

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yaş sebze ve meyve ihracatında pestisit kalıntısı bildirimlerini en aza indirmek için ihracatçıların başvurduğu özel istek analiz ücretlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

3600 lira artı KDV

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaş meyve ve sebze ihracatında resmi analizlerin dışında özel istek analizlerin fiyatlandırılmasıyla ilgili bir yönetmelik hazırladığını ve bunun da 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girdiğini bildiren Çavuşoğlu, "Özel istek analizleri geçen yıl 700 lira ile 1300 lira arasında gerçekleşiyordu. Şu anda fiyat 3600 lira artı KDV gibi çok ciddi bir rakama çıktı. İhracatçılar yurt dışında herhangi bir problemle karşılaşmamak için herhangi bir zorunluluk olmaksızın ve zaruri bir belgeye ihtiyaç duymaksızın özel istek analizleri yaptırıyor. Fiyatlar böyle olursa kalıntı problemi artabilir. Çünkü ne kadar fazla analiz yapılırsa bunun da neticeleri olumlu olacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinden dönüşlerde çok ciddi oranda düzelmeler var. Son 3 yılda binde 2 seviyelerinden binde bir seviyelerine geriledik. Bunda özel istek analizlerinin çok önemli yeri var" dedi.

"Geri gönderilen ürünler imha ediliyor"

Kalıntı görüldüğü için geri gönderilen ürünlerin tekrar analize tabi tutulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Eğer herhangi bir kalıntı var ise imha ediliyor. Kesinlikle bu tip ürünler iç piyasaya sürülmüyor. Zaten piyasaya da bakıldığında bu ürünleri ayrıştırmak çok kolay, ambalajı, işlenmesi çok farklıdır. Kesinlikle müsterih olunsun, böyle ürünlerin yurt içine girmediğinden biz eminiz, siz de emin olun" diye konuştu.