İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk: Sektör taşıyacak yük bulmakta zorlanıyor

Özlem SARSIN

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk mayıs ayı meclis toplantısında denizcilik sektö­rünü değerlendirdi.

Küresel eko­nomide belirsizliğin en yüksek noktaya çıktığı bir ayın daha ge­ride kaldığını, küresel deniz yolu taşımacılığının da olumsuz ge­lişmelerden payına düşeni aldı­ğını vurgulayan Öztürk, “Bunun bir yansıması olarak baltık kuru yük endeksi 31 Mart-30Nisan ta­rihleri arasında yüzde 12.9 azalış gösterdi. Diğer yandan Ulusla­rarası Denizcilik Örgütü’nün se­ra gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmeyi amaç­layan yeni bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varıldı.

Anlaşmayla bir­likte 2030 yılına kadar emisyon­larda en az yüzde 20, 2040 yılına kadar en az yüzde 70 oranında düşüş hedeflenmektedir. 2050 yılında da küresel deniz taşıma­cılığı emisyonlarını net sıfır dü­zeyine çekilmesi amaçlanmak­tadır. Bu konu gerçekten önemli. Türkiye’nin gelir kaynaklarının en önemlileri turizm ve ihracat. Önemli bir engelmiş gibi görme­yip ona göre önlemlerimizi al­mamız lazım. Kendimizi 2050’ye hazırlamalıyız. Bu noktada deniz taşımacılığı da önemli bir sektör ve sektör kendini hazırlayacak­tır” dedi.

“Geçen seneye oranla daha kötüyüz”

İhracat, ithalat ve üretimin azaldığı bir ortamda taşımacı­ların yük bulmakta zorlandığını belirten Öztürk, “İşler nasıl gi­diyor diye soruyorlar sıkça. Ben de geçen seneye göre daha kötü olduğunu söylüyorum. Umarım gelecek yılımız çok daha iyi olur. Türkiye’nin ihracatının yüz­de 80 civarı ithalata bağlı. İhra­cat, ithalat ve üretimin azaldığı bir ortamda biz taşımacılar na­sıl taşıyacağız. Birbirini tetikle­yen bir sistem var. Gerçekten şu an piyasa koşullarının nasıl ola­cağını kestirmek çok zor. Gün­den güne zorlaşıyor. Mevzuatlar her geçen gün artarak devam edi­yor. Allah bizlere kolaylık versin diyorum. Zor bir dönemden ge­çiyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyada da bu zorluklar söz ko­nusu. Sektörün her kesiminde aynı konular konuşuluyor” dedi.

2025 yılının ilk 4 ayında top­lam elleçlenen konteyner mikta­rının 4.5 milyon TEU olduğunu söyleyen Öztürk, “Geçtiğimiz yı­la oranla değişen bir şey yok. Yi­ne aynı dönemde, toplam kurva­ziyer yolcu sayısı 205 bini geçti. Bu konuda bir sıkıntı yok, 2 mil­yon yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Toplam dökme yük elleçlemesi ise 180 milyon ton olarak gerçek­leşti. Bu rakam 400-450 milyon ton civarında iken bu sene biraz geçecek gibi görünüyor. Aliağa Limanlarında 585 bin TEU kon­teyner elleçlemesi yapıldı. Fakat İzmir Limanı ise 80 bin TEU’da kaldı. Her geçen gün rakamların düştüğü bir limana sahibiz. Ümit ediyorum ne yapılacağı ile ilgili konular açıklığa kavuşur” dedi.

Bölgede çok sayıda gözde tu­rizm merkezi olduğunu, ama iyi bir sezon beklemediklerini dile getiren Öztürk, “Sektör temsil­cileri sıkıntıda olduğunu söylü­yor. Mevzuatlar dur durak ver­miyor. Mevzuatlar gerekli ama bazı şeylerde esneklik yapılabi­lir. Gündemde Akustik ile ilgili konu var. Çevre Bakanlığı top­lantılarına katılıyoruz. Akustik Proje Raporlarından bahsediyo­ruz. Ses sistemlerinin uygun de­sibellerde olması için rapor is­teniyor. Bakanlık 40 bin TL ci­varında belge parası ve raporun hazırlanması için de ekstra para istiyor. Toplam 65 bin TL’yi bu­lan bir masraf var. Bir de yangın onayı meselesi de var. Tekne­lerin üretim aşamasında zaten yangın planları onaylanıyor. Fa­kat tekneler yaşlı olduğu için Ge­mi Mühendisleri Odası onayına ihtiyaç hissedildi ve çalışmalar devam ediyor. Her iki konuda da DTO olarak deniz turizm çalış­ma grubu oluşturduk. Bizlerin de önerileri olacak” dedi.