İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk: Sektör taşıyacak yük bulmakta zorlanıyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi mayıs ayı meclis toplantısında ülke ve bölge denizcilik sektöründeki gelişmeler konuşuldu. DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, denizcilik sektöründe işlerin iyi olmadığını söyleyerek, sektörün taşıyacak yük bulmakta zorlandığını ifade etti.
Özlem SARSIN
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk mayıs ayı meclis toplantısında denizcilik sektörünü değerlendirdi.
Küresel ekonomide belirsizliğin en yüksek noktaya çıktığı bir ayın daha geride kaldığını, küresel deniz yolu taşımacılığının da olumsuz gelişmelerden payına düşeni aldığını vurgulayan Öztürk, “Bunun bir yansıması olarak baltık kuru yük endeksi 31 Mart-30Nisan tarihleri arasında yüzde 12.9 azalış gösterdi. Diğer yandan Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmeyi amaçlayan yeni bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varıldı.
Anlaşmayla birlikte 2030 yılına kadar emisyonlarda en az yüzde 20, 2040 yılına kadar en az yüzde 70 oranında düşüş hedeflenmektedir. 2050 yılında da küresel deniz taşımacılığı emisyonlarını net sıfır düzeyine çekilmesi amaçlanmaktadır. Bu konu gerçekten önemli. Türkiye’nin gelir kaynaklarının en önemlileri turizm ve ihracat. Önemli bir engelmiş gibi görmeyip ona göre önlemlerimizi almamız lazım. Kendimizi 2050’ye hazırlamalıyız. Bu noktada deniz taşımacılığı da önemli bir sektör ve sektör kendini hazırlayacaktır” dedi.
“Geçen seneye oranla daha kötüyüz”
İhracat, ithalat ve üretimin azaldığı bir ortamda taşımacıların yük bulmakta zorlandığını belirten Öztürk, “İşler nasıl gidiyor diye soruyorlar sıkça. Ben de geçen seneye göre daha kötü olduğunu söylüyorum. Umarım gelecek yılımız çok daha iyi olur. Türkiye’nin ihracatının yüzde 80 civarı ithalata bağlı. İhracat, ithalat ve üretimin azaldığı bir ortamda biz taşımacılar nasıl taşıyacağız. Birbirini tetikleyen bir sistem var. Gerçekten şu an piyasa koşullarının nasıl olacağını kestirmek çok zor. Günden güne zorlaşıyor. Mevzuatlar her geçen gün artarak devam ediyor. Allah bizlere kolaylık versin diyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyada da bu zorluklar söz konusu. Sektörün her kesiminde aynı konular konuşuluyor” dedi.
2025 yılının ilk 4 ayında toplam elleçlenen konteyner miktarının 4.5 milyon TEU olduğunu söyleyen Öztürk, “Geçtiğimiz yıla oranla değişen bir şey yok. Yine aynı dönemde, toplam kurvaziyer yolcu sayısı 205 bini geçti. Bu konuda bir sıkıntı yok, 2 milyon yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Toplam dökme yük elleçlemesi ise 180 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu rakam 400-450 milyon ton civarında iken bu sene biraz geçecek gibi görünüyor. Aliağa Limanlarında 585 bin TEU konteyner elleçlemesi yapıldı. Fakat İzmir Limanı ise 80 bin TEU’da kaldı. Her geçen gün rakamların düştüğü bir limana sahibiz. Ümit ediyorum ne yapılacağı ile ilgili konular açıklığa kavuşur” dedi.
Bölgede çok sayıda gözde turizm merkezi olduğunu, ama iyi bir sezon beklemediklerini dile getiren Öztürk, “Sektör temsilcileri sıkıntıda olduğunu söylüyor. Mevzuatlar dur durak vermiyor. Mevzuatlar gerekli ama bazı şeylerde esneklik yapılabilir. Gündemde Akustik ile ilgili konu var. Çevre Bakanlığı toplantılarına katılıyoruz. Akustik Proje Raporlarından bahsediyoruz. Ses sistemlerinin uygun desibellerde olması için rapor isteniyor. Bakanlık 40 bin TL civarında belge parası ve raporun hazırlanması için de ekstra para istiyor. Toplam 65 bin TL’yi bulan bir masraf var. Bir de yangın onayı meselesi de var. Teknelerin üretim aşamasında zaten yangın planları onaylanıyor. Fakat tekneler yaşlı olduğu için Gemi Mühendisleri Odası onayına ihtiyaç hissedildi ve çalışmalar devam ediyor. Her iki konuda da DTO olarak deniz turizm çalışma grubu oluşturduk. Bizlerin de önerileri olacak” dedi.