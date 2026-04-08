İran’a ihracat durunca Afrika düğmesine basıldı
Asansör sektörü, 2025'i küresel krizler ve ekonomik dalgalanmaların gölgesinde kapatırken, 2026'ya yeni stratejilerle girdi. Savaş nedeniyle İran'da kan kaybeden sektörün rotasında Afrika ve Türk cumhuriyetleri var. Suriye’nin de asansör için ‘en büyük pazar’ olması bekleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye asansör sektörü, 2025 yılını 400 milyon euro ihracat başarısıyla geride bırakırken, 2026 rotasını yeni pazarlara kırdı. Komponent üretiminde Çin’in ardından İtalya ve İspanya ile yarışan ve yüzde 85’i montaj firması olmak üzere 3 binin üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği sektör, özellikle Suriye pazarında büyüme bekliyor.
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği'nin (AYSAD) önceki dönem Başkanı Oğuzhan Bulgurluoğlu, Rusya’da ambargo, ardından da İran’daki savaş kaynaklı daralmaya rağmen, sektörün Suriye ve Afrika hamlesiyle küresel rekabetteki gücünü koruyacağını belirtti. Maliyet baskısı ve iç piyasadaki durgunluğa rağmen Türkiye’nin asansör üretiminde dünya devleriyle yarışmaya devam ettiğini dile getiren Bulgurluoğlu, “Rusya ve İran’da satışlar düşse de Orta Asya, Türk cumhuriyetleri, Avrupa ve özellikle Kuzey ve Orta Afrika'da büyük başarılar saladık.
Suudi Arabistan, Katar ve BAE gibi ülkeler de üreticilerimiz için parlayan yıldızlardı” diyerek bekleme sürecine dikkat çekti. Bölgesel barışın ekonomik yansımalarına da değinen Bulgurluoğlu, Suriye için kritik bir tahminde bulunarak, “Suriye’de yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte, 2026 ve sonrası için bu ülkenin en büyük pazarımız olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
Yenilenmeyi bekleyen 300 bin asansör var
Türkiye’de asansör üretiminin büyük oranda ihracat için yapıldığını ifade eden Bulgurluoğlu, “Konut satışlarındaki durgunluk nedeniyle iç piyasa satışlarımız olumsuz etkileniyor ama hala Avrupa’nın en büyük yeni asansör satışı olan 3 ülkesinden biriyiz” dedi. Bulgurluoğlu, asansör sektörünü, Türkiye’de cari fazla veren ender alanlardan biri olarak gösterdi. Türkiye asansör sektörünün bölgesel dağılımına bakıldığında en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir en büyük pazarları oluşturuyor.
Üretim açısından ise Marmara Bölgesi’nin yanında İzmir, Ankara ve Konya önemli merkezler olarak öne çıkıyor. Kapasite kullanım oranlarının yüzde 75’lerde olduğu sektörde, 40 bin kişinin istihdam edildiği tahmin ediliyor. 2025 itibarıyla Türkiye genelinde tescilli asansör sayısının 800 binin üzerinde olduğu tahmin edilirken, 2026 başındaki raporlara göre, Türkiye’de teknik ömrünü tamamlamış veya modernizasyon gerektiren yaklaşık 300 bin asansörün yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.
İhracatta Çin, ithalatta ABD lider
Dünyada asansör sektörünün 12 milyar doların üzerinde bir ihracat ve 12.5 milyar doların üzerinde ithalat olmak üzere 25 milyar dolara yaklaşan bir hacmi bulunuyor. Dünya ihracat pazarından yaklaşık yüzde 3 pay alan Türkiye, 9. sırada bulunuyor. Küresel asansör sektörü ihracatında belirleyici konuma sahip ülkeler olarak ise Çin, İtalya, İspanya ve Almanya öne çıkıyor. Çin, dünya ihracatının yüzde 28’ini tek başına gerçekleştiriyor. Dünya asansör ithalatına bakıldığında ise, en büyük ithalatçı ülke ABD. İhracattaki payı yüzde 4 olan ABD’nin dünya ithalatındaki payı yaklaşık yüzde 7.
Sektörün gözü kamu projelerinde
Yeni konut satışlarındaki durgunluğun asansör satışlarını negatif etkilediğini dile getiren Oğuzhan Bulgurluoğlu, “Ancak deprem bölgesindeki yoğun yapı işleri ve büyük şehirlerdeki kentsel dönüşüm projeleri ile denge sağlanmış oldu. Kentsel dönüşüm, konut satışlarındaki artışın sağlanması için faiz oranları bizim dışımızdaki ana konular olarak gözüküyor” diye konuştu. 2026 yılındaki kamu projelerini sektör için büyük bir potansiyel olarak yorumlayan Bulgurluoğlu, şöyle devam etti: “Ancak burada çok uluslu firmalar ile rekabet etmesi gereken kamu firmasının yerli firmalara rakip olmamasını bekliyoruz.”
Sektörün diğer beklentilerine de değinen Bulgurluoğlu, “Üretim maliyetlerinin döviz bazında düşürülmesi de beklentilerimizden biri. Hala cari fazla verse de üretim maliyetlerindeki döviz bazlı yükseliş ile şu anda ülkemizde üretim Çin’den çok daha pahalı ve Avrupa ülkeleri seviyesine geldi. . Gümrüklerde uygulanan özellikle Çin’den damping ile gelen ürün ve paket asansörler için vergi ve koruma/ gözetim yasaları üreticiyi korumaya yönelik çok değerli hamleler. Bunların daha da artmasını bekliyoruz” dedi.
Dünya asansör ihracatındaki ilk 10 ülke
Çin % 28,36
ABD % 3,92
İsveç % 2,58
Slovakya % 5,37
Türkiye % 2,78
Fransa % 3,01
İtalya % 8,84
Almanya % 6,30
Hollanda % 6,04
İspanya % 9,58